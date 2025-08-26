Investigadores descubren asentamiento de la Edad de Piedra sumergido por el mar en Dinamarca

BAHÍA DE AARHUS, Dinamarca

Bajo las oscuras aguas azules de la bahía de Aarhus, en el norte de Dinamarca, arqueólogos buscan asentamientos costeros tragados por el aumento del nivel del mar hace más de 8.500 años.

Este verano, buzos descendieron unos 8 metros (26 pies) bajo las olas cerca de Aarhus, la segunda ciudad más grande de Dinamarca, y recogieron evidencia de un asentamiento de la Edad de Piedra del lecho marino.

Es parte de un proyecto internacional de seis años y 13,2 millones de euros (15,5 millones de dólares) para mapear partes del lecho marino en los mares Báltico y del Norte, financiado por la Unión Europea, que incluye investigadores en Aarhus, así como de la Universidad de Bradford en el Reino Unido y el Instituto de Investigación Histórica Costera de Baja Sajonia, en Alemania.

El objetivo es explorar paisajes sumergidos del norte de Europa y descubrir asentamientos mesolíticos perdidos a medida que se expanden las granjas eólicas marinas y otras infraestructuras marítimas.

Los niveles globales del mar aumentaron después de la última era glacial

La mayor parte de las evidencias de tales asentamientos hasta ahora se han encontrado en ubicaciones tierra adentro desde la costa de la Edad de Piedra, dijo el arqueólogo submarino Peter Moe Astrup, quien lidera las excavaciones submarinas en Dinamarca.

"Aquí, en realidad tenemos una antigua línea de costa. Tenemos un asentamiento que estaba ubicado directamente en la línea de costa", expresó. "Lo que realmente intentamos averiguar aquí es cómo era la vida en un asentamiento costero".

Después de la última era glacial, enormes capas de hielo se derritieron y los niveles globales del mar aumentaron, sumergiendo asentamientos de la Edad de Piedra y obligando a la población humana cazadora-recolectora a trasladarse tierra adentro.

Hace unos 8.500 años, los niveles del mar aumentaron alrededor de 2 metros (6,5 pies) por siglo, comentó Moe Astrup.

Moe Astrup y sus colegas del Museo Moesgaard en Højbjerg, justo a las afueras de Aarhus, han excavado un área de aproximadamente 40 metros cuadrados (430 pies cuadrados) en el pequeño asentamiento que descubrieron justo frente a la costa actual.

El aumento del nivel del mar preservó la historia "como una cápsula del tiempo"

En las primeras inmersiones se hallaron huesos de animales, herramientas de piedra, puntas de flecha, un diente de foca y un pequeño trozo de madera trabajada, probablemente una herramienta simple. Los investigadores están peinando el sitio metro a metro usando una especie de aspiradora submarina para recolectar material para análisis futuros.

Esperan que futuras excavaciones encuentren arpones, anzuelos o rastros de estructuras de pesca.

"Es como una cápsula del tiempo", dijo Moe Astrup. "Cuando el nivel del mar subió, todo se preservó en un ambiente sin oxígeno... el tiempo simplemente se detiene".

"Encontramos madera completamente bien conservada", añadió. "Encontramos avellanas... Todo está bien conservado".

Las excavaciones en la bahía de Aarhus, relativamente tranquila y poco profunda, y las inmersiones frente a la costa de Alemania serán seguidas por trabajos posteriores en dos ubicaciones en el más inhóspito mar del Norte.

El aumento del nivel del mar hace miles de años sumergió, entre otras cosas, una vasta área conocida como Doggerland que conectaba Gran Bretaña con Europa continental y ahora yace en el sur del mar del Norte.

Para construir una imagen del rápido aumento de las aguas, los investigadores daneses están utilizando la dendrocronología, el estudio de los anillos de los árboles.

Los tocones de árboles sumergidos preservados en lodo y sedimento pueden datarse con precisión, revelando cuándo las mareas crecientes ahogaron los bosques costeros.

"Podemos decir con mucha precisión cuándo murieron estos árboles en las líneas de costa", dijo el dendrocronólogo del Museo Moesgaard, Jonas Ogdal Jensen, mientras observaba una sección de tronco de árbol de la Edad de Piedra a través de un microscopio.

"Eso nos dice algo sobre cómo cambió el nivel del mar a lo largo del tiempo".

A medida que el mundo actual enfrenta el aumento del nivel del mar impulsado por el cambio climático, los investigadores esperan arrojar luz sobre cómo las sociedades de la Edad de Piedra se adaptaron a las cambiantes líneas de costa hace más de ocho milenios.

"Es difícil responder exactamente qué significó para la gente", comentó Moe Astrup. "Pero claramente tuvo un gran impacto a largo plazo porque cambió completamente el paisaje".