Cae sospechoso de bombazo

La Fiscalía de Colombia presentó el sábado ante un juez de garantías a los dos hombres que acusa que de haber llevado camiones con explosivos y detonarlos en las inmediaciones de una escuela de aviación en el suroeste de Colombia para que defina su situación jurídica. El atentado perpetrado el jueves dejo seis muertos y más de 60 heridos En las próximas horas, el Ministerio Público presentará los cargos contra de Walter Esteban Yonda ipía y Carlos Steven Obando, quienes fueron capturados el día del atentado, por presunta participación en ataque terrorista, señaló la institución en la red social X.

Bogotá/AP