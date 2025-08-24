Cae sospechoso de bombazo

Cae sospechoso de bombazoDos hombres son señalados por la Fiscalía de Colombia como responsables del ataque terrorista en el suroeste del país.
La Fiscalía de Colombia presentó el sábado ante un juez de garantías a los dos hombres que acusa que de haber llevado camiones con explosivos y detonarlos en las inmediaciones de una escuela de aviación en el suroeste de Colombia para que defina su situación jurídica. El atentado perpetrado el jueves dejo seis muertos y más de 60 heridos En las próximas horas, el Ministerio Público presentará los cargos contra de Walter Esteban Yonda ipía y Carlos Steven Obando, quienes fueron capturados el día del atentado, por presunta participación en ataque terrorista, señaló la institución en la red social X.
Bogotá/AP
