Suman 544 muertes por protestas en Irán

La represión a las protestas a nivel nacional en Irán ha dejado al menos 544 muertos y se teme que haya aún más fallecidos, dijeron activistas el domingo, al tiempo que Teherán advierte que el ejército estadounidense e Israel serán "objetivos legítimos" si Estados Unidos usa la fuerza para proteger a los manifestantes.

¿Qué cifras se manejan sobre las protestas en Irán?

Más de 10.600 personas han sido detenidas durante las dos semanas de protestas, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, una organización con sede en Estados Unidos que basa sus datos en activistas en Irán que verifican la información. La agencia ha sido precisa en rondas anteriores de disturbios en el país. Dijo que de las muertes, 496 eran manifestantes y 48 eran miembros de las fuerzas de seguridad.

Detalles sobre las detenciones en Irán durante las protestas

Con el internet caído en Irán y las líneas telefónicas cortadas, evaluar las manifestaciones desde el extranjero se ha vuelto más difícil. La Associated Press no ha podido evaluar de manera independiente el número de víctimas. El gobierno iraní no ha ofrecido cifras totales de víctimas para las protestas.