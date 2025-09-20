Venezuela da armas a civiles y los capacita para defenderse de EU

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela se han elevado en las últimas semanas por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, por lo que los ciudadanos venezolanos son capacitados en el manejo de armas, esto, como parte de un plan de adiestramiento en defensa del país que gobierna Donald Trump.

Fotos tomadas por las agencias EFE y AFP, dejan ver a miembros de los Consejos Comunitarios y Cívicos entrenando durante un ejercicio militar en Fuerte Tiuna en Caracas este 20 de septiembre.

En otras imágenes se observan a personas apuntando con armas durante instrucciones militares por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela.

Se sabe que los elementos de seguridad llegaron hasta las comunidades donde los militares les enseñan sobre el manejo de armas para defenderse de Estados Unidos, país que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe y que el Gobierno venezolano consideró una "amenaza".

Como parte de las tensiones entre ambos países, el presidente Trump, amenazó a Venezuela con consecuencias "incalculables" si se niega a recibir de vuelta a los migrantes que ha "obligado a entrar a Estados Unidos".