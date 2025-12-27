Violencia en Colombia afectó a 200 mil personas en 2025

Más de 200 mil personas fueron desplazadas forzosamente o quedaron confinadas en sus comunidades durante 2025 en Colombia, como consecuencia de enfrentamientos entre grupos armados ilegales y choques con las fuerzas de seguridad del Estado, informó la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo con un reporte divulgado por la institución, 101 mil 474 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares, cifra que triplica la registrada en 2024, mientras que 110 mil 373 permanecieron confinadas en sus viviendas o poblados por el riesgo que representa la violencia armada. Entre enero y noviembre se documentaron 116 eventos de desplazamiento y 93 de confinamiento.

¿Cuáles son las causas del desplazamiento forzado en Colombia?

La Defensoría explicó que el desplazamiento forzado ocurre cuando las comunidades deben huir de manera abrupta ante amenazas o hechos violentos, mientras que el confinamiento obliga a las personas a permanecer aisladas, con restricciones de movilidad y acceso a servicios básicos, vulnerando derechos fundamentales de la población, en especial de niñas, niños y adolescentes.

Detalles sobre el confinamiento en comunidades afectadas

Los departamentos más afectados fueron Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, y Cauca, en el suroeste del país, donde persiste una crisis humanitaria derivada de la disputa territorial entre grupos armados ilegales.