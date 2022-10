Alertan en EU por desinformación electoral en TikTok

Un estudio de Global Witness and the Cybersecurity for Democracy de la Universidad de Nueva York sugiere que la red social de videos está fallando en filtrar amplios volúmenes de información falta en las semanas previas al día de la elección.

Según los investigadores, el 90 por ciento de anuncios revisados en TikTok contenían información errónea, incluyendo algunos que señalaban una fecha falsa de la elección, afirmaciones falsas sobre requisitos para votar y retórica para disuadir el voto.

"(TikTok) tuvo el peor desempeño de todas las plataformas probadas", señaló el estudio de la Universidad de Nueva York.

En ese sentido, la plataforma aprobó más anuncios falsos que otras redes como YouTube y Facebook. Los datos cobran mayor relevancia, dijeron los expertos, debido a que TikTok tiene 80 millones de usuarios mensuales y un gran número de jóvenes señalan que es su principal fuente de noticias.

"Este año va a ser mucho peor a medida que nos acercamos a los exámenes parciales", dijo Olivia Little, investigadora y coautora del informe Media Matters. "Ha habido un aumento exponencial de usuarios, lo que solo significa que habrá más información errónea que TikTok debe trabajar de manera proactiva para detener o corremos el riesgo de enfrentar otra crisis".

En septiembre pasado, TikTok anunció nuevas políticas que requerían la verificación de las cuentas de Gobierno y dijo que prohibiría videos destinados a recaudar fondos de campaña.

Sin embargo, señalan los especialistas, hay preocupación sobre la difusión de noticias falsas en la plataforma debido a que la estructura de TikTok dificulta la investigación sobre desinformación. A diferencia de otras plataformas como las de Meta, TikTok no ofrece herramientas para realizar auditorías externas.