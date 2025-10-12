Antiguo artefacto romano reaparece en patio trasero

NUEVA ORLEANS.- Una familia de Nueva Orleans que limpiaba su jardín trasero cubierto de maleza hizo un hallazgo extremadamente inusual: bajo las hierbas había una misteriosa tabla de mármol con caracteres latinos que incluían la frase "espíritus de los muertos".

"El hecho de que estuviera en latín realmente nos dejó perplejos", comentó Daniella Santoro, una antropóloga de la Universidad de Tulane. "Quiero decir, ves algo así y dices: ´Está bien, esto no es algo ordinario´".

Intrigada y ligeramente alarmada, Santoro contactó a su colega arqueóloga clásica Susann Lusnia, quien rápidamente se dio cuenta de que la losa era la lápida de un marinero romano llamado Sextus Congenius Verus, de 1.900 años de antigüedad.

"Cuando vi por primera vez la imagen que me envió Daniella, realmente me dio escalofríos porque estaba asombrada", dijo Lusnia.Una investigación más profunda por parte de Lusnia reveló que la tabla había estado desaparecida de un museo italiano durante décadas.

Sextus Congenius Verus había muerto a los 42 años, por causas desconocidas, después de servir durante más de dos décadas en la armada imperial en un barco llamado Asclepio, en honor al dios grecorromano de la medicina. La lápida describe al marinero como "muy merecedor" y fue encargada por dos personas descritas como sus "herederos", quienes probablemente eran compañeros de barco, ya que los militares romanos no podían casarse en esa época, explicó Lusnia.

La tabla había estado en un antiguo cementerio de alrededor de 20 tumbas de personal militar, encontrado en la década de 1860 en Civitavecchia, una localidad costera en el noroeste de Italia, a unos 48 kilómetros (30 millas) de Roma. Su texto había sido registrado en 1910 e incluido en un catálogo de inscripciones latinas, que señalaba que el paradero de la tabla era desconocido.

La tabla fue documentada posteriormente en el Museo Arqueológico Nacional de Civitavecchia antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero el museo fue "prácticamente destruido" durante los bombardeos aliados y tardó décadas en reconstruirse, contó Lusnia. El personal del museo confirmó a Lusnia que la tabla había estado desaparecida durante décadas. Sus medidas registradas — 0,09 metros cuadrados (1 pie cuadrado) y 2,5 centímetros (una pulgada) de grosor— coincidían con el tamaño de la tabla encontrada en el jardín trasero de Santoro.