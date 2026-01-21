Israel demuele edificio de refugiados

Las autoridades de Israel comenzaron este martes la demolición del complejo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en Jerusalén Este, un año después de haber ordenado su desalojo y prohibido sus operaciones. La sede se encontraba vacía, pero su destrucción ha sido calificada por la agencia como un acto que representa un "desafío abierto y deliberado al derecho internacional."

Acciones de la autoridad en Jerusalén Este

Desde primeras horas de la mañana, excavadoras israelíes arrasaron varios edificios y estructuras del complejo, donde anteriormente trabajaban decenas de empleados. Exfuncionarios de la UNRWA señalaron que algunas de las instalaciones demolidas habían sido utilizadas para almacenar ayuda humanitaria destinada a Cisjordania y Gaza, en medio de una crisis humanitaria prolongada.