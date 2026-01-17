Llega a Caracas "tanda" de deportados

Un vuelo con 231 migrantes venezolanos deportados desde la ciudad estadounidense de Phoenix arribó este viernes a Caracas, marcando la reanudación de los traslados aéreos directos desde Estados Unidos, suspendidos —según autoridades venezolanas— de manera unilateral a mediados de diciembre.

¿Cómo ocurrió la llegada de migrantes a Caracas?

La aeronave de la empresa Eastern Airlines aterrizó en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, a unos 20 kilómetros de la capital. El último vuelo directo de deportados había llegado el 10 de diciembre, pese a que desde finales de marzo ambos gobiernos habían regularizado estos traslados, con arribos frecuentes e incluso varios vuelos por semana.