Venezuela acusa a EE. UU. de cibersabotaje

La corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) denunció este lunes un ciberataque dirigido a interrumpir sus operaciones y acusó a Estados Unidos y a "factores apátridas" de intentar afectar sus sistemas informáticos. En un comunicado, la empresa calificó la acción de "deleznable" y aseguró que fue orquestada por intereses extranjeros en complicidad con sectores locales.

¿Qué declaró PDVSA sobre el ciberataque?

La petrolera subrayó que las áreas operativas no sufrieron daños y que el suministro al mercado interno y los compromisos de exportación se mantienen mediante la aplicación de protocolos de seguridad que garantizaron la continuidad de la industria. Según PDVSA, el ataque se limitó al sistema administrativo y no afectó la producción de petróleo.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo y produce alrededor de un millón de barriles diarios. PDVSA es la columna vertebral de la economía del país y su principal fuente de divisas, lo que explica la alarma ante cualquier incidente que pueda poner en riesgo la operación de la empresa.

Detalles del ciberataque a la industria petrolera

La denuncia llega cinco días después de que el presidente estadounidense Donald Trump informara de la incautación de un buque petrolero frente a la costa venezolana, en un contexto de creciente tensión entre Washington y Caracas. Estados Unidos asegura que sus operaciones buscan combatir el contrabando de drogas, mientras el gobierno de Nicolás Maduro sostiene que se trata de un intento de presión política para forzarlo a dejar el poder.

Reacciones ante la denuncia de PDVSA

Analistas y opositores cuestionan las versiones oficiales de PDVSA, atribuyendo fallas anteriores a problemas de mantenimiento, escasa formación del personal y presuntas irregularidades administrativas. No obstante, la petrolera insistió en que sus sistemas críticos permanecen operativos y que la industria mantiene la capacidad de cumplir sus compromisos internacionales y domésticos.