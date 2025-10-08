Venezuela realiza nuevo ejercicio militar en zonas estratégicas en medio de tensión con EEUU

Venezuela continuó el miércoles realizando ejercicios militares, esta vez en los estados La Guaira y Carabobo, con el fin —según las autoridades— de estar preparada para impedir una paralización de sectores estratégicos ante la presunta posibilidad de una agresión extranjera.

Todos estos entrenamientos tienen lugar en medio de la creciente tensión con Estados Unidos, luego que el gobierno de esa nación ordenara el despliegue de buques de guerra en aguas del Caribe cerca de Venezuela.

Elementos de las fuerzas armadas, milicias, policías y líderes comunitarios cercanos al gobierno del presidente Nicolás Maduro participaron en la jornada.

"Estos ejercicios son necesarios para que nuestro pueblo se instruya... evitar la parálisis" de sectores estratégicos en caso de una presunta agresión estadounidense, manifestó el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, en declaraciones difundidas por la televisión estatal.

Algunas de las tareas del ejercicio se centralizaron en la protección de instalaciones petroleras, petroquímicas, estaciones de servicio, gasoductos y depósitos de combustibles, así como el aseguramiento y la protección de instalaciones eléctricas, telecomunicaciones y centros de salud, detalló el ministro.

"Todo eso hay que practicarlo para mantener el orden interno, porque las amenazas causan caos. Nosotros debemos orientar a la población, concientizar a la población de que el caos sería nuestro peor enemigo", señaló el jefe militar.

Los ejercicios militares, entre otras medidas —incluido el incorporar a voluntarios civiles armados que asistan a las fuerzas armadas—, fueron ordenados por el gobierno de Maduro desde septiembre ante el despliegue militar estadounidense en el Caribe que, según Washington, tiene el objetivo de combatir a los cárteles de drogas latinoamericanos.

El viernes, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, anunció el que sería el cuarto ataque a una pequeña embarcación en el Caribe desde que arribaron los buques. Estados Unidos alega que las embarcaciones "trafican droga" y que sus tripulantes son "narcoterroristas", como sería el caso de los cuatro que perecieron el viernes, según Hegseth.

Maduro ha dicho que el despliegue naval estadounidense representa una amenaza a la soberanía del país sudamericano, y ha denunciado que sería el preludio de una presunta amenaza de invasión para forzar un cambio de gobierno. Estados Unidos no ha dado señales de que tenga previsto realizar una incursión terrestre con los más de 4.000 efectivos que están desplegados en la zona.

Horas después, en un acto de gobierno televisado, Maduro declaró que "cada vez estamos más preparados para defender el suelo sagrado de Venezuela".

En Washington "lo que quieren es una guerra en el Caribe y Suramérica para un cambio de régimen, para imponer un gobierno títere y robarse el petróleo, el gas, el oro. Pero le tenemos noticias al imperio norteamericano:" sus recursos, "esta tierra y este pueblo seguirá siendo de los venezolanos", aseveró el mandatario.

"Si los ´gringos´ (estadounidenses) atacan, responderemos... jamás permitiremos que nuestra patria sea vulnerada", añadió.

Los ejercicios de protección en zonas estratégicas se extenderán en los próximos días a todo el territorio venezolano, destacó Padrino López.