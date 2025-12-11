Juez ordena a Trump retirar a la Guardia Nacional de California

Un juez federal ordenó a la administración de Donald Trump dejar de desplegar a la Guardia Nacional de California en Los Ángeles y devolver el control de las tropas al gobierno estatal, al considerar que el envío se realizó sin justificación legal suficiente. La decisión fue emitida este miércoles por el juez Charles Breyer, del tribunal federal de San Francisco.

¿Cómo ocurrió el despliegue de la Guardia Nacional?

Breyer concedió una orden judicial preliminar a solicitud de funcionarios de California, aunque suspendió sus efectos hasta el próximo lunes para permitir que la Casa Blanca presente una apelación. El juez rechazó el argumento del gobierno federal de que los tribunales no tienen facultades para revisar este tipo de decisiones presidenciales.

Detalles de la decisión del juez Breyer

El conflicto se originó en junio, cuando Trump federalizó a más de 4 mil elementos de la Guardia Nacional de California sin la autorización del gobernador Gavin Newsom, con el objetivo de apoyar operativos migratorios federales tras protestas en Los Ángeles. Para finales de octubre, el contingente se había reducido a algunos cientos de efectivos.