Interviene Maduro en el futbol venezolano

El presidente Nicolás Maduro manifestó el miércoles que a semejanza de muchos venezolanos considera necesario que la selección de fútbol de su país sea reestructurada desde sus cimientos para dejar en el olvido el estigma de ser la única de Sudamérica que jamás se ha clasificado al Mundial.

"Ayer tuvimos una dolorosa pérdida", dijo Maduro en un acto de gobierno televisado. "Venezuela toda exige una reestructuración del cuerpo técnico de la Vinotinto, una reorganización de la estrategia" y "trabajo de la Vinotinto".

El comentario de Maduro surgió un día después de que la selección venezolana vio desaparecer el sueño de asegurar el séptimo lugar de la eliminatoria sudamericana para disputar un repechaje intercontinental, en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas de la Copa del Mundo.

Los venezolanos desperdiciaron en dos ocasiones la ventaja el martes y acabaron goleados 6-3 por la ya clasificada Colombia, con lo que vieron desvanecerse el sueño de asegurar un puesto en la repesca.

La Vinotinto quedó en el octavo puesto con 18 unidades, dos menos que Bolivia, que se adueñó de la séptima posición y el boleto al repechaje que se disputará en marzo, en México. En su asfixiante estadio, uno de los más altos del mundo, los bolivianos doblegaron 1-0 a Brasil.