Cuba niega vínculos con narcotráfico

El gobierno cubano rechazó este lunes las acusaciones de estar involucrado en operaciones de narcotráfico junto al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realizadas por el exjefe de Inteligencia Militar venezolano Hugo Carvajal Barrios. Asimismo, negó versiones sobre supuestos contactos con Estados Unidos relacionados con una eventual salida de Maduro del poder.

¿Qué declaró Cuba sobre las acusaciones de narcotráfico?

En una declaración escrita entregada a The Associated Press, la viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, calificó como "absurdos y falsos" los reportes que señalan contactos entre funcionarios cubanos y del gobierno estadounidense para tratar asuntos internos de Venezuela, los cuales, afirmó, competen exclusivamente a ese país.

Acciones del gobierno cubano ante las acusaciones de Carvajal

La funcionaria también rechazó los señalamientos que buscan vincular a Cuba con el tráfico de drogas, asegurando que la isla mantiene un "limpio historial" en la lucha contra el narcotráfico. Destacó que agencias especializadas de Estados Unidos conocen de primera mano la efectividad de Cuba en el combate a este delito.

Las acusaciones surgieron tras la difusión de una carta atribuida a Hugo Carvajal, exdirector de Inteligencia Militar de Venezuela y exdiputado, quien afirmó que La Habana y Caracas colaboraron deliberadamente en el envío de cocaína a EU como una estrategia de Estado para afectar a ese país.