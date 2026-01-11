Cuba se prepara para defenderse de EU

Ante las amenazas estadounidenses de intervención directa contra Cuba, el gobierno de Miguel Díaz-Canel respondió con un ejercicio militar en toda la isla, declarando que "prepararse para la defensa es un esfuerzo necesario".

¿Cómo respondió Cuba a las amenazas de EE.UU.?

Este es el título elegido hoy por el periódico oficial del Partido Comunista de Cuba y del gobierno de Castro, "Granma", para presentar un extenso informe sobre los ejercicios militares realizados el sábado con motivo del Día de la Defensa Nacional.

"Estar siempre bien preparado y dispuesto a morir si es necesario es la mejor señal que se puede enviar a un enemigo que recurre a todo tipo de artimañas con la esperanza de someterte", afirma el periódico.

Detalles del ejercicio militar en varias provincias

El informe detalla a continuación los diversos ejercicios organizados en las provincias de Santiago, Matanzas, Sierra Maestra, La Tunas, Cienfuegos y, finalmente, Camagüey, donde se simuló un ataque a la infraestructura de comunicaciones y el bombardeo de una fábrica de ron.