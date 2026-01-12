´Pacten con EU antes de que sea demasiado tarde´

Tras la intervención en Venezuela, Cuba se coloca ahora en el punto de mira de Donald Trump. El presidente estadounidense ha lanzado este domingo un ultimátum al régimen castrista, al que ha reclamado "llegar a un acuerdo" con Washington "antes de que sea demasiado tarde". La Habana, ha puntualizado, ya no recibirá el dinero y petróleo que salía de Caracas y que constituía su salvavidas económico.

"Durante muchos años, Cuba sobrevivió gracias a enormes cantidades de petróleo y efectivo de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó ´servicios de seguridad´ a los dos últimos dictadores de Venezuela (Hugo Chávez y Nicolás Maduro), PERO YA NO", escribe Trump en su red social, Truth, donde recuerda que la mayoría de los muertos en la operación que secuestró a Maduro y su esposa, Cilia Flores, en su escondite en Caracas eran, precisamente, cubanos que protegían al presidente venezolano. Según las cifras de La Habana, 56 militares murieron en el asalto, de los que 32 procedían de la isla caribeña.

"La mayoría de esos cubanos están MUERTOS por el último ataque de Estados Unidos". "Venezuela ya no necesita protección" de los cubanos, "los matones y extorsionadores que los mantuvieron secuestrados durante tantos años", agrega el inquilino de la Casa Blanca. Venezuela ahora cuenta con el ejército norteamericano, "el más poderoso" del mundo "con diferencia", para que la proteja. "Y lo haremos".

Por tanto, ya "¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO (de Venezuela) PARA CUBA!""¡CERO! Les sugiero (al régimen cubano) que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde", concluye el republicano.

El Gobierno cubano se ha apresurado a responder con una serie de tuits del presidente, Miguel Díaz-Canel, en X: "#Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por EE UU hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre".

Desde la operación militar del 3 de enero en Caracas, el presidente estadounidense ha amenazado con otras intervenciones en el continente —en ocasiones de manera indirecta, otras de manera explícita—, desde Groenlandia a Colombia. También ha declarado varias veces su convencimiento de que el régimen castrista se encuentra a punto de caer.

Según ha dicho varias veces desde entonces, no sería necesaria una acción estadounidense directa para lograr ese resultado: la intervención en Venezuela, a su juicio, precipitará la caída del régimen castrista en Cuba, al verse privado del sostén económico que le proporcionaba Caracas. "Parece que Cuba está lista para caer", declaraba apenas un día después del secuestro de Maduro, a los periodistas que le acompañaban a bordo del avión presidencial Air Force One. "No sé si van a aguantar, pero Cuba ahora ha dejado de tener ingresos. Todos sus ingresos provenían de Venezuela y del petróleo venezolano". Acerca de la posibilidad de una intervención militar en la isla, apuntaba que no creía que fuera a resultar necesaria: "parece que (el régimen) se está hundiendo".