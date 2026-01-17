Misiles congelan a familias ucranianas

El invierno más severo en años ha profundizado la crisis humanitaria en Ucrania, donde millones de personas enfrentan apagones diarios, falta de calefacción y escasez de agua caliente, en medio de temperaturas bajo cero. Los ataques rusos contra la infraestructura energética han convertido la vida cotidiana en un desafío, especialmente en ciudades densamente pobladas como Kiev, Dnipró, Odesa y Zaporiyia.

Impacto del invierno en la población ucraniana

Familias enteras buscan refugio temporal en trenes y tiendas de emergencia habilitadas por las autoridades y organizaciones humanitarias, donde pueden recargar dispositivos, acceder a alimentos calientes y resguardarse del frío extremo.

Acciones de las autoridades ante la crisis humanitaria

Las autoridades han implementado medidas para mitigar el impacto del invierno, aunque la situación sigue siendo crítica para muchos ciudadanos.