Cuba registra déficit eléctrico del 59%

La estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó este lunes que el país enfrentará un déficit eléctrico récord del 59% durante la hora pico, una cifra sin precedentes incluso en medio de la prolongada crisis energética que atraviesa la isla. El organismo detalló que para las siete de la noche, cuando se registra la mayor demanda, el sistema requerirá 3.250 megavatios, pero solo podrá generar 1.325.

¿Qué factores provocan el déficit eléctrico en Cuba?

Según el comunicado publicado en sus redes sociales, el severo desbalance se debe a un conjunto de fallas en varias termoeléctricas, además de unidades que permanecen detenidas por mantenimiento programado. A ello se suma la escasez de combustible para pequeñas generadoras distribuidas por el país, un factor que se ha vuelto recurrente y que limita aún más la capacidad de respuesta del sistema energético.

Los apagones prolongados se han vuelto parte de la vida cotidiana de los cubanos en los últimos años. La crisis comenzó a profundizarse con el colapso económico derivado de la pandemia, reforzado por reformas financieras internas que no dieron los resultados esperados y por el endurecimiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Este contexto ha dificultado la adquisición de combustible y ha impactado directamente la operación del sector eléctrico.

Detalles sobre la crisis energética en la isla

Especialistas señalan que la infraestructura energética de Cuba —con más de tres décadas de explotación y sin un programa sostenido de renovación— es uno de los factores clave que explican la magnitud del deterioro. En ocasiones recientes, fallas simultáneas han provocado apagones nacionales que dejaron a toda la isla a oscuras, evidenciando la vulnerabilidad del sistema.