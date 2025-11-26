Impopular gobierno británico intenta contraatacar con presupuesto que aumenta impuestos

El impopular gobierno laborista británico buscó el miércoles tomar el control de la narrativa política con un presupuesto que aumenta los impuestos con la esperanza de impulsar el crecimiento económico, reducir la pobreza infantil y aliviar las presiones del costo de vida.

Pero el caos que ha envuelto al gobierno durante semanas de mensajes contradictorios y luchas políticas internas continuó hasta el último momento. El contenido completo del presupuesto se filtró media hora antes de que la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, presentara la declaración presupuestaria en la Cámara de los Comunes.

El gobierno fue elegido en una victoria aplastante en julio de 2024 con la promesa de no aumentar los impuestos sobre los ingresos de los trabajadores, y Reeves reconoció que algunos de los aumentos de impuestos de 26.000 millones de libras (34.000 millones de dólares) en el presupuesto rompieron el espíritu de esa promesa y enfrentarían críticas.

Pero, declaró, "aún no he visto un plan alternativo creíble o más justo para los trabajadores.

"Estas son mis decisiones, decisiones acertadas para un Reino Unido más justo, más fuerte y más seguro", indicó.

¿Qué medidas incluye el presupuesto?

El mayor cambio en términos de dinero recaudado es congelar los niveles en los que los contribuyentes pagan los diferentes niveles de impuestos en Gran Bretaña por tres años más a partir de 2028, lo que significa que a medida que los salarios aumentan, más personas caen en tramos impositivos más altos.

Otras medidas incluyeron un impuesto a las mansiones sobre propiedades de más de 2 millones de libras (2,6 millones de dólares), cambios en el régimen de impuestos sobre el capital, impuestos más altos al juego, un nuevo gravamen sobre el uso de automóviles eléctricos y una reducción de las disposiciones libres de impuestos para pensiones privadas.

Para el aplauso de muchos legisladores laboristas, Reeves también abolió el tope a beneficios pagados a familias con más de dos hijos. También anunció medidas para aliviar la presión financiera sobre los hogares, congelando las tarifas ferroviarias y reduciendo los gravámenes en las facturas de energía del hogar.

¿Cuál es la situación económica del Reino Unido?

El mensaje general en el presupuesto es muy similar al de su primer presupuesto hace poco más de un año, aunque en ese momento insistió en que sería el único gran aumento de impuestos en este período parlamentario, que está previsto que dure hasta 2029.

Desafortunadamente para Reeves, la economía británica, la sexta más grande del mundo, no está funcionando tan bien como esperaba, con muchos críticos culpando su decisión del año pasado de imponer impuestos a las empresas. Aunque hubo señales de que la economía estaba mejorando en la primera mitad del año, cuando fue la de más rápido crecimiento entre el Grupo de los Siete, ha vuelto a tambalearse.

Las oportunidades perdidas han sido una característica regular de la economía del Reino Unido desde la crisis financiera global de 2008-2009. Si la economía hubiera seguido creciendo a niveles anteriores a la crisis, sería casi una cuarta parte más grande de lo que es ahora. Eso es mucha actividad perdida, y muchos ingresos fiscales perdidos que no entran en las arcas del Tesoro.

Además de los costos a largo plazo de la crisis financiera, las finanzas públicas de Gran Bretaña, al igual que las de otras naciones, se han visto aún más presionadas por los costos de la pandemia de COVID-19, la guerra entre Rusia y Ucrania y los aranceles globales del presidente estadounidense Donald Trump. El Reino Unido lleva la carga adicional del Brexit, que ha restado miles de millones a la economía desde que el país abandonó la Unión Europea en 2020.

Mientras tanto, Reeves tiene una serie de compromisos de gasto destinados a aliviar el costo de vida, ya que la inflación sigue siendo obstinadamente alta, incluyendo compensar una serie de reveses en los recortes de bienestar planificados.

¿Cómo ha reaccionado el gobierno ante la crisis política?

El presupuesto siguió semanas de mensajes contradictorios y acrimonia política que continuaron hasta los minutos antes de que Reeves se presentara en la Cámara de los Comunes.

El 4 de noviembre, Reeves pronunció un discurso para preparar al público y a los mercados para un aumento en el impuesto sobre la renta, lo que rompería una promesa clave de la elección. Tras un clamor entre los legisladores laboristas y una actualización mejor de lo esperado sobre las finanzas públicas, cambió de rumbo, optando por un surtido de medidas más pequeñas para aumentar los ingresos.

Luego, la previsión fiscal completa del organismo independiente de control, la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, incluidos los detalles de las principales medidas del presupuesto, se publicó en línea media hora antes de la declaración de Reeves.

Reeves señaló que la publicación anticipada fue "profundamente decepcionante y un error grave" por parte del organismo de control del presupuesto.

La oficina presupuestaria culpó a un "error técnico" por la filtración, diciendo que se publicó "en nuestro sitio web demasiado temprano esta mañana". Indicó que informará a todas las autoridades pertinentes, incluido el Tesoro, sobre lo sucedido.

Altas apuestas políticas

El presupuesto es un momento de alto riesgo para Reeves y el primer ministro Keir Starmer, quien enfrenta una creciente preocupación de los legisladores laboristas por sus terribles índices de popularidad. Las encuestas de opinión consistentemente colocan a los laboristas muy por detrás del partido ultraderechista Reform UK liderado por Nigel Farage.

La próxima elección no está pautada hasta 2029, y el gobierno sigue esperando que sus medidas económicas impulsen un mayor crecimiento y alivien las presiones financieras.

Pero la especulación está en aumento sobre un posible desafío al liderazgo de Starmer desde dentro de su partido, y los analistas dicen que un presupuesto fallido podría aumentar la sensación de crisis dentro del gobierno.

Kemi Badenoch, líder del principal partido de oposición, el Partido Conservador, calificó el presupuesto de fracaso y acusó al gobierno de gravar a los trabajadores para pagar las ayudas sociales.

Dijo que si Reeves "tuviera alguna decencia, renunciaría".