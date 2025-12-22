El papa León XIV critica a la Curia Romana en su mensaje navideño

ROMA

El papa León XIV instó el lunes a los cardenales del Vaticano a dejar de lado sus ambiciones de poder e intereses personales, siguiendo los pasos del papa Francisco y aprovechando un saludo navideño para criticar suavemente a sus colaboradores más cercanos.

"¿Es posible ser amigos en la Curia Romana?", preguntó León a los cardenales y obispos que componen la Curia, como se conoce a la burocracia de la Santa Sede. "¿Tener relaciones de auténtica amistad fraterna?".

El hecho de que León planteara la pregunta sugiere que el papa estadounidense sabe bien que la Curia sigue siendo un lugar de trabajo difícil y a veces tóxico, uno que Francisco solía criticar duramente en sus discursos navideños anuales.

¿Qué declaró el papa León XIV sobre la Curia Romana?

León no repitió la crítica más mordaz de Francisco —que dijo que el clero del Vaticano a veces sufre de "Alzheimer espiritual", el "cáncer" de las camarillas, la "corrupción" de la ambición y el chisme "egocéntrico"— y su tono fue mucho más suave y constructivo.

Pero el mensaje subyacente permaneció. León, quien fue muy cercano a Francisco y trabajó en el Vaticano durante dos años antes de su elección, no evitó la costumbre de Francisco de aprovechar la ocasión navideña para instar a los burócratas del Vaticano a examinar sus conciencias y cambiar sus formas por el bien de la Iglesia.

"A veces esta amargura también se encuentra entre nosotros, cuando, después de muchos años de servicio en la Curia, observamos con decepción que ciertas dinámicas —vinculadas al ejercicio del poder, el deseo de prevalecer o la búsqueda de intereses personales— son lentas en cambiar", dijo León.

"En medio del trabajo diario, es una gracia encontrar amigos de confianza, donde las máscaras caen, nadie es utilizado o marginado, se ofrece un apoyo genuino, y se respeta el valor y la competencia de cada persona, evitando el resentimiento y la insatisfacción."

Acciones del papa para abordar la crisis de sacerdotes

Después del a veces tumultuoso pontificado de 12 años de Francisco, en el que el jesuita argentino en ocasiones enojó a los conservadores y a algunos en la burocracia del Vaticano, León generalmente ha buscado ser más un pacificador que valora la unidad.

El lunes, hizo un llamado a los burócratas del Vaticano para que trabajen en forjar la comunión dentro de la Iglesia y más allá.

"En un mundo herido por la discordia, la violencia y el conflicto, donde también somos testigos de un aumento en la agresión y la ira, a menudo explotadas tanto por la esfera digital como por la política, la Navidad invita a todos a trabajar por la paz y la fraternidad universal", dijo.

En una iniciativa separada el lunes, León buscó alentar a los sacerdotes católicos del mundo en medio de la "crisis" de su disminución en número, que el papa atribuyó a una variedad de desafíos, incluyendo la sospecha como resultado de los escándalos de abuso clerical, la soledad y los problemas económicos.

El papa ofreció algunas propuestas para ayudar a cada individuo a convertirse en "un hombre alegre y un sacerdote alegre", en un documento que marca el 60 aniversario de dos decretos del Vaticano sobre la formación de futuros sacerdotes.

El número de sacerdotes en todo el mundo ha estado disminuyendo constantemente durante varios años, con las últimas estadísticas de 2023 mostrando un total global de 406.996, una disminución de otros 734 respecto al año anterior. Solo África y Asia mostraron crecimiento en vocaciones.

Una década antes, en 2013, el número total de sacerdotes en el mundo era de 415.348 y había aumentado ese año en 1.035 hombres, según la agencia de noticias misionera FIDES que informa estadísticas del Vaticano. Pero la tendencia a la baja comenzó dos años después y ha continuado más o menos de manera constante desde entonces.

León pidió una mejor formación en los seminarios para ayudar a los sacerdotes a perseverar, señalando la "dolorosa realidad" de los sacerdotes que dejan el ministerio solo unos años después de la ordenación. Hizo un llamado a la "igualación económica" entre sacerdotes que trabajan en parroquias pobres y ricas, y a que los obispos consideren más opciones para que los sacerdotes vivan en comunidad para combatir el aislamiento y la soledad.

León, un sacerdote de la orden religiosa agustiniana que prioriza la vida comunitaria, dijo que todos deberían mirar las prácticas de la iglesia para entender las razones de la escasez de sacerdotes y cómo abordarlas.

"Es cierto que las razones de esta crisis pueden ser a menudo variadas y múltiples, y dependen específicamente del contexto sociocultural", escribió. "Al mismo tiempo, debemos tener el coraje de hacer propuestas fuertes y liberadoras a los jóvenes" para animarlos a considerar una vocación al sacerdocio.