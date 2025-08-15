Explosión en Trujillo deja al menos 10 heridos

Una explosión en una calle de una región del norte de Perú plagada por el crimen organizado dejó al menos 10 heridos y afectó a 25 casas cercanas y un número no determinado de vehículos, además de cortar la electricidad de la zona, informaron el viernes las autoridades.

La detonación ocurrida la noche del jueves en Trujillo, la capital de la región La Libertad, sucede a otra ocurrida en enero contra el edificio de la Fiscalía de esa ciudad que dejó dos heridos. No fue la única explosión reportada la víspera: un gimnasio en la capital de Perú también sufrió una detonación que provocó la huida de quienes realizaban ejercicios físicos la noche del jueves.

La policía no indicó los motivos de la explosión y el ministro del Interior, Carlos Malaver, adelantó una posible hipótesis relacionada con los conflictos entre bandas criminales que se dedican principalmente a la extorsión, uno de los delitos que más se ha incrementado en Perú en los últimos años.

El jefe de la Defensa Civil de la región La Libertad, Hipólito Cruchaga, indicó en un comunicado que en la explosión al menos 10 vecinos resultaron heridos y se afectó al menos a 25 viviendas, varias de ellas con algunas paredes derribadas y todas con los vidrios rotos.

La región es gobernada por César Acuña, un rico empresario y líder del partido político Alianza para el Progreso que apoya desde el Parlamento y el Ejecutivo a la presidenta Dina Boluarte. La mandataria y Acuña no han realizado declaraciones sobre el incidente hasta el momento.

Los ataques con explosivos, sobre todo a pequeños negocios, son reportados casi a diario por medios locales, tanto en La Libertad como otras ciudades de Perú, incluida Lima. También se han reportado detonaciones dentro de autobuses del transporte público que han dejado heridos.

La Libertad desde hace dos décadas el avance de la delincuencia y la extorsión. El gobierno ha reconocido que la delincuencia desborda "en ocasiones" el control policial.

Las denuncias por extorsiones en Perú sumaron 15.989 entre enero y julio de este año, un aumento de 28% en comparación con el mismo periodo de 2024, según datos oficiales.