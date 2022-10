EEUU: Creen improbable que viruela símica desaparezca pronto

Algunos funcionarios de salud de Estados Unidos están admitiendo que probablemente la viruela símica no va a desaparecer del país en el corto plazo.

La propagación de la enfermedad es cada vez más lenta, pero el virus está tan extendido que es improbable que sea eliminado, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Esa conclusión estaba en un informe reciente de los CDC, y la refrendó el viernes Marc Lipsitch, director de ciencia del centro de previsión de enfermedades de la agencia.

Lipsitch no quiso decir que la viruela símica ha llegado para quedarse, pero sí considera que será una amenaza continua durante los próximos años.

"Está presente en muchos lugares geográficos del país", así como en otras naciones, le dijo Lipsitch a The Associated Press. "No tenemos claro un camino para eliminar completamente el virus a nivel interno".