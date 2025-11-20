Lula intensifica negociación con UE, China y Sudamérica

A dos días del cierre de la COP30, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, llevó a cabo una serie de reuniones en Belém con delegaciones de la Unión Europea, de China, de Indonesia y varios países latinoamericanos, en el intento de avanzar sobre los principales temas aún pendientes de negociación climática.

¿Qué ocurrió?

El jefe de Estado, quien llegó a la ciudad amazónica por la mañana, inició su jornada con el primer grupo negociador de la UE, con el que discutió los puntos clave que aún permanecen abiertos en la agenda de la conferencia.

A lo largo de la jornada, hubo también reuniones bilaterales con ministros y representantes de algunas de las 160 delegaciones comprometidas en la búsqueda de apoyo sobre las decisiones finales de la Cumbre. Durante los encuentros fueron tratados tres temas centrales: los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el financiamiento por parte de los países desarrollados para los programas climáticos de las naciones en desarrollo, y la elaboración de una hoja de ruta para disminuir gradualmente la dependencia global de los combustibles fósiles.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Estos dossier son considerados los más delicados del proceso de negociación y, según el gobierno brasileño, requieren un esfuerzo político adicional para alcanzar un texto consensuado antes del viernes. Fuentes del gobierno, citadas por la prensa local, indican que Lula podría reunirse nuevamente a lo largo del día con el presidente de la COP, el embajador André Correa do Lago, así como con representantes de la sociedad civil. Al concluir su agenda, se prevé que el presidente regrese a Brasilia por la noche.