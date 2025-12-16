EE. UU. ofrece garantías de seguridad a Ucrania

Estados Unidos acordó ofrecer garantías de seguridad a Ucrania como parte de un eventual acuerdo de paz para poner fin a la guerra con Rusia, tras nuevas conversaciones con el presidente Volodymyr Zelenskyy en la capital alemana.

¿Qué garantías de seguridad se ofrecen a Ucrania?

Funcionarios estadounidenses señalaron que se han reducido las diferencias sobre el tipo de garantías exigidas por Kiev y sobre las demandas territoriales de Moscú en el este de Ucrania, y anticiparon nuevas rondas de diálogo en los próximos días, posiblemente en Estados Unidos.

Detalles sobre el acuerdo de paz con Rusia

Los líderes europeos respaldaron la iniciativa y anunciaron su disposición a desplegar una fuerza multinacional liderada por Europa en territorio ucraniano, con apoyo estadounidense.