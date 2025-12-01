Zelenskyy dice que el plan de paz de EEUU "se ve mejor" con revisiones, pero que trabajo continúa

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy habló con optimismo el lunes sobre el progreso en la revisión del plan de paz planteado por el gobierno de Estados Unidos, e indicó que "se ve mejor" y que el trabajo continuará durante las conversaciones sobre cómo poner fin a la guerra en Ucrania, que comenzó hace casi cuatro años.

Zelenskyy habló después de reunirse con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, la última de una serie de discusiones destinadas a negociar los términos para un posible alto el fuego.

¿Qué avances se han logrado en el plan de paz propuesto?

Mientras tanto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó que el presidente ruso Vladímir Putin se reuniría el martes con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff. El papel de Witkoff fue objeto de escrutinio la semana pasada tras un reporte de prensa que decía que aconsejó al asesor de asuntos exteriores de Putin sobre cómo debería el presidente ruso presentar a Trump el plan de paz para Ucrania.

La visita de Zelenskyy a París se dio tras una reunión entre funcionarios ucranianos y estadounidenses el domingo, que el secretario de Estado, Marco Rubio, describió como productiva. Ambas partes han trabajado para hacer revisiones a un plan propuesto por Estados Unidos que se desarrolló en negociaciones entre Washington y Moscú, pero que fue criticado por estar demasiado inclinado hacia las demandas rusas.

Detalles sobre la captura de Pokrovsk por parte de Rusia

El Kremlin se jactó el lunes de sus avances en el campo de batalla antes de las conversaciones, afirmando que las tropas de Moscú han capturado la ciudad de Pokrovsk en la región oriental de Donetsk. Según Peskov, Putin recibió un informe sobre la captura de Pokrovsk el domingo.

Sin embargo, Zelenskyy dijo en París que los combates aún continuaban en Pokrovsk el lunes.

Zelenskyy calificó el tema del control de Ucrania sobre sus territorios como "el más complicado" en las discusiones sobre el plan.

Impacto de los ataques rusos en Dnipro y su contexto

Macron dijo que las conversaciones aún están en una "fase preliminar", pero calificó la intensa actividad diplomática como "un momento que podría ser un punto de inflexión" para el futuro de la paz en Ucrania y la seguridad en Europa.

Después de las críticas de Ucrania y sus aliados europeos, el presidente estadounidense Donald Trump ha restado importancia al marco de paz original de 28 puntos que presentó su gobierno y que habría impuesto límites al tamaño del ejército de Ucrania, impedido al país unirse a la OTAN y requerido que Ucrania cediera territorio. Ahora lo llama un "concepto" que debe ser "ajustado".

El mandatario francés dijo que quería elogiar los esfuerzos de paz de Estados Unidos, pero insistió en que cualquier plan de paz solo puede "finalizarse con los europeos en la mesa".

La semana pasada, Macron instó a los aliados occidentales a llevar garantías de seguridad "sólidas" a Ucrania en caso de que se alcance un alto al fuego o un acuerdo de paz. Ha respaldado el despliegue de una "fuerza de seguridad" en tierra, mar y aire para ayudar a garantizar la seguridad del país.

El presidente francés dijo el lunes que en los próximos días habrá "discusiones cruciales" entre funcionarios estadounidenses y socios occidentales, quienes buscarían aclarar la participación de Estados Unidos en las garantías de seguridad.

La oficina de Macron dijo que él y Zelenskyy mantuvieron conversaciones con otros socios europeos, incluidos mandatarios de Reino Unido, Alemania, Polonia, Italia, Noruega, Finlandia, Dinamarca y los Países Bajos. También incluyeron a los funcionarios de la Unión Europea Antonio Costa y Ursula von der Leyen, así como al secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Macron y Zelenskyy también tuvieron llamadas telefónicas con Witkoff, dijo la oficina de Macron. Zelenskyy viajó después a Irlanda.

La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, expresó su preocupación de que las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia podrían terminar con Ucrania teniendo que hacer más concesiones y siendo presionada para ceder territorio.

"Me temo que toda la presión se pondrá sobre la víctima", comentó Kallas a los periodistas en Bruselas después de presidir una reunión de ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de la UE.

Rusia dice que ha obtenido más victorias en el campo de batalla. El Kremlin publicó imágenes de Putin con uniforme militar reuniéndose con altos funcionarios militares el domingo en un puesto de mando no identificado.

El jefe del Estado Mayor General de Rusia, general Valery Gerasimov, informó a Putin que las tropas rusas han tomado el control total de Pokrovsk, en la región de Donetsk —Rusia usa el antiguo nombre soviético de la ciudad, Krasnoarmeysk—, y de la ciudad de Vovchansk en la región de Járkiv.

El coronel general Valery Solodchuk agregó que las fuerzas rusas aún estaban combatiendo a "pequeños grupos enemigos restantes" en Pokrovsk. Sus afirmaciones no pudieron ser verificadas de forma independiente.

Hablando con periodistas en París, Zelenskyy también rechazó la afirmación anterior de Rusia de haber capturado la ciudad de Kupiansk, en la región de Járkiv. El presidente ucraniano dijo que las tropas de Kiev "limpiaron" Kupiansk de casi todas las fuerzas rusas.

En las imágenes, Putin insistió en que las tropas rusas "están aumentando la presión a lo largo de toda la línea del frente" y "a lo largo de toda la línea de contacto, la iniciativa está completamente en manos de nuestras Fuerzas Armadas".

El Kremlin condenó el lunes los ataques ucranianos del fin de semana contra infraestructura petrolera rusa, incluyendo un ataque contra una terminal petrolera propiedad del Consorcio del Oleoducto del Caspio, CPC, y otro contra dos buques petroleros en aguas turcas.

Una importante terminal petrolera cerca del puerto de Novorossiysk detuvo operaciones el sábado después de que un ataque de drones acuáticos dañara uno de sus tres puntos de amarre, según un comunicado del CPC, que es propietario de la terminal. Esto ocurrió un día después de que drones navales ucranianos atacaran dos petroleros en el mar Negro que se reportó eran parte de la "flota clandestina" de Rusia para evadir sanciones.

Ucrania confirmó el sábado que llevó a cabo los ataques.

Peskov describió ambos ataques como "indignantes", y señaló que la terminal del CPC es "una instalación internacional".

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia indicó que las fuerzas rusas habían destruido 32 drones ucranianos durante la noche. Los drones fueron derribados sobre 11 regiones rusas, así como sobre el Mar de Azov, dijo el ministerio.

Un bloque de apartamentos fue dañado durante un ataque ucraniano a la ciudad de Kaspiysk, en la región de Daguestán, Rusia, señaló el gobernador Sergei Melikov. Ubicada en la costa del mar Caspio, cerca de la frontera de Rusia con Azerbaiyán, la ciudad está a más de 1.000 kilómetros (620 millas) de la línea del frente.

Un ataque con misiles rusos alrededor del mediodía del lunes mató a cuatro personas e hirió a otras 40 en la ciudad oriental de Dnipro, según el jefe de la administración regional Vladyslav Haivanenko.

El ataque golpeó el centro de la ciudad, dañando cuatro edificios residenciales de gran altura, una instalación educativa y el almacén de una organización humanitaria, sostuvo el alcalde de Dnipro, Borys Filatov.

La Fuerza Aérea de Ucrania aseguró que Rusia había disparado 89 drones de ataque y señuelos durante la noche del domingo antes del ataque a Dnipro, de los cuales 63 drones fueron derribados o bloqueados.

En general, en noviembre, Rusia disparó 100 misiles de varios tipos y 9.588 drones de reconocimiento y ataque en Ucrania, según el informe mensual de la Fuerza Aérea publicado el lunes.