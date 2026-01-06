Aliados de Ucrania se reúnen en París mientras EEUU se centra en Venezuela y Groenlandia

PARÍS — Los aliados de Ucrania se reunieron el martes en París para conversaciones clave que podrían ayudar a determinar la seguridad del país tras un posible acuerdo de paz con Rusia.

Pero las perspectivas de avances son inciertas: la administración Trump está cambiando su enfoque hacia Venezuela, mientras que las sugerencias de Estados Unidos sobre una toma de control de Groenlandia están causando tensiones con Europa, y Moscú no muestra signos de ceder en sus demandas en su invasión de casi 4 años.

Antes de la captura del líder venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, había expresado optimismo sobre la última reunión de lo que se ha denominado la "coalición de los dispuestos". Durante meses, estos países han estado explorando cómo disuadir cualquier futura agresión rusa en caso de que acepte detener los combates en Ucrania.

¿Qué se discutió en la reunión de aliados en París?

En un discurso del 31 de diciembre, Macron afirmó que los aliados plantearían "compromisos concretos" en la cumbre "para proteger a Ucrania y garantizar una paz justa y duradera".

La oficina de Macron dijo que un número sin precedentes de funcionarios asistirán en persona, con 35 participantes, incluidos 27 jefes de Estado y de gobierno. Los enviados de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump, se reunieron con Macron en el palacio presidencial del Elíseo para conversaciones preparatorias antes de la reunión.

Moscú ha revelado pocos detalles de su postura en las negociaciones de paz lideradas por Estados Unidos. Los funcionarios han reafirmado las demandas de Rusia e insistido en que no puede haber un alto el fuego hasta que se acuerde un acuerdo integral. El Kremlin ha descartado cualquier despliegue de tropas de países de la OTAN en suelo ucraniano.

Detalles sobre las garantías de seguridad para Ucrania

Una serie de reuniones al margen de la cumbre ilustraron la intensidad del esfuerzo diplomático y la complejidad de sus partes móviles.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, se reunió con Macron antes de la cumbre. Los jefes militares de Francia, Reino Unido y Ucrania también se reunieron, con el comandante supremo de la OTAN, el general estadounidense Alexus G. Grynkewich, participando en conversaciones que, según el jefe del ejército francés, se centraron en implementar garantías de seguridad. Los jefes militares de otras naciones de la coalición se unieron por video.

Se planeó una conferencia de prensa que incluiría a Zelenskyy, Macron, el primer ministro británico Keir Starmer y el canciller alemán Friedrich Merz más tarde en el día.

La oficina de Macron dijo que inicialmente la delegación estadounidense iba a estar encabezada por su secretario de Estado, Marco Rubio, quien cambió de planes por cuestiones relacionadas con la intervención militar en Venezuela.

Impacto de las tensiones por Groenlandia en la cumbre

Tensión por comentarios sobre Groenlandia

Trump renovó el domingo su llamado a que Estados Unidos tome el control de Groenlandia, una isla ártica estratégica y rica en minerales.

Los líderes de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y el Reino Unido se unieron el martes a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en defensa de la soberanía de Groenlandia tras los comentarios de Trump sobre el territorio autónomo del reino de Dinamarca.

Sin embargo, el continente también necesita el poderío militar de Washington para apoyar cualquier garantía de seguridad para Ucrania y disuadir las ambiciones territoriales de Rusia. Eso podría requerir un delicado acto de equilibrio diplomático en París.

Los participantes buscan resultados concretos en cinco prioridades clave una vez que terminen los combates: formas de monitorear un alto el fuego; apoyo a las fuerzas armadas de Ucrania; despliegue de una fuerza multinacional por tierra, mar y aire; compromisos en caso de que haya otra agresión rusa y cooperación de defensa a largo plazo con Kiev.

Pero ahora no está claro si será posible alcanzarlos, ya que Trump lidia con las consecuencias de su decisión de llevar a cabo un cambio de liderazgo en Venezuela.

Ucrania busca garantías firmes por parte de Washington de apoyo militar y de otro tipo, considerado crucial para lograr compromisos similares de otros aliados. Kiev se ha mostrado cauto ante cualquier alto el fuego porque teme pueda dar tiempo a Rusia para reagruparse y volver a atacar.

Avances recientes en las conversaciones

Witkoff había indicado avances en las conversaciones para proteger y ofrecer tranquilidad a Ucrania. En una publicación el 31 de diciembre, señaló que las discusiones "productivas" con él, Rubio y Kushner del lado estadounidense y, asesores de seguridad nacional de Reino Unido, Francia, Alemania y Ucrania, del otro, se habían centrado en "reforzar las garantías de seguridad y desarrollar mecanismos efectivos de desescalada para ayudar a poner fin a la guerra y asegurar que no se reactive".

Francia, que junto a Reino Unido ha coordinado un esfuerzo multinacional durante meses para apuntalar un alto el fuego, solo ha dado detalles generales sobre el alcance del plan. Afirma que la primera línea de defensa de Kiev ante una reanudación de la guerra por parte de Moscú sería el ejército ucraniano, y que la coalición tiene intención de fortalecerlo con formación, armamento y otro tipo de apoyo.

Macron también ha planteado la posibilidad de que se desplieguen fuerzas europeas lejos de las líneas del frente en Ucrania para ayudar a disuadir futuras agresiones del Kremlin.

Detalles relevantes sin concretar

Zelenskyy dijo durante el fin de semana que el posible despliegue de tropas europeas aún enfrenta obstáculos, que hay detalles importantes que no se han concretado y que "no todos están listos" para comprometer fuerzas.

Además, señaló que muchos países necesitarían la aprobación de su parlamento aunque los líderes accedan a brindar apoyo militar para Ucrania. Pero reconoció que la ayuda podría adoptar otras formas, como "a través de armas, tecnología e inteligencia".

Zelenskyy manifestó que el despliegue en suelo ucraniano de fuerzas francesas y británicas —las únicas naciones con armas nucleares en Europa Occidental— tras el alto el fuego sería "esencial".

"Hablando francamente como presidente, incluso la existencia misma de la coalición depende de si ciertos países están listos para aumentar su presencia", dijo Zelenskyy. "Si no están listos en absoluto, entonces realmente no es una 'coalición de los dispuestos'".