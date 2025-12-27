Ataques aéreos reavivan disputas entre aliados en Yemen

Separatistas del sur de Yemen acusaron a Arabia Saudí de haber lanzado ataques aéreos contra sus fuerzas en la provincia oriental de Hadramout, en medio de una nueva escalada de tensiones que amenaza con fracturar la coalición que combate a los rebeldes hutíes en el país árabe.

¿Qué sucedió en Hadramout?

El Consejo de Transición del Sur, respaldado por Emiratos Árabes Unidos, señaló que los bombardeos ocurrieron después de enfrentamientos en tierra en los que murieron dos de sus combatientes y al menos 12 más resultaron heridos tras emboscadas atribuidas a hombres armados.

Detalles de los enfrentamientos en Yemen

Aunque Riad no confirmó oficialmente los ataques, medios saudíes señalaron que se trató de una advertencia para que los separatistas se retiren de las zonas que ocuparon recientemente.