Cancelación de rutas aéreas pone en riesgo al sector de carga

Las restricciones de servicios de carga y la suspensión de 13 rutas aéreas de México a Estados Unidos tendrán graves consecuencias económicas no solamente para pasajeros nacionales y extranjeros, sino también para las empresas, para el movimiento de carga, además de que afectarán las inversiones, los ingresos y la competitividad.

Habrá costos para diversos sectores, coincidieron la presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga, Eva María Muñoz, y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX). "Representa un retroceso en los esfuerzos por consolidar al aeropuerto como hub logístico internacional, sino que afecta a aerolíneas mexicanas clave como Aeroméxico, Viva Aerobus, Volaris y Mexicana, limitando sus planes de expansión y reduciendo sus ingresos por tráfico de pasajeros y carga", afirmó el organismo empresarial local a través de un comunicado.

¿Cuáles son las consecuencias económicas?

Añadió que la conectividad internacional no solamente implica hablar de vuelos, "es un motor de competitividad, inversión y desarrollo económico. Su interrupción afecta a empresas, trabajadores y consumidores en ambos lados de la frontera". La Canaco CDMX enlistó los cinco efectos económicos que provocará la decisión y son: el poner en riesgo la carga aérea; reducir la atracción de inversión, porque la incertidumbre regulatoria desalienta proyectos vinculados al aeropuerto y su entorno económico.

Así como la reducción de ingresos fiscales, porque un menor tráfico internacional implica menos recaudación por tarifas, impuestos y servicios aeroportuarios; así como retrasos en consolidación logística y percepción de riesgo regulatorio ya que los inversionistas y operadores observan con cautela el entorno bilateral y sus implicaciones operativas.

¿Qué opinan los expertos sobre el impacto?

Por otra parte, la presidenta de Amacarga, Eva María Muñoz, indicó que con el anuncio del Departamento de Transporte de Estados Unidos de que se cancelan rutas aéreas de aerolíneas mexicanas que vuelan a dicho país, se provocarán retrasos y aumentarán los costos para el transporte de mercancías, además de que para las pequeñas y medianas empresas ello puede significar pérdida de empleo en el largo plazo.

Afirmó que para mover mercancía se tendrán que utilizar rutas alternativas o servicios de carga más caros lo que se traducirá en costos adicionales, además de que daña la planificación de operaciones de largo plazo. Muñoz estimó que el movimiento de mercancía en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) es cercano a las 300 mil toneladas a la fecha, al calcularse que en lo que va del año se registraron 45 mil 382 operaciones de entrada y salida de productos diversos destinados al mercado de Estados Unidos.

¿Cuál es el futuro del comercio aéreo?