Irán amenaza con "prender fuego al mundo"

Irán lanzó este martes una dura advertencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y le pidió no emprender ninguna acción contra el líder supremo del país, el ayatolá Ali Jamenei, luego de que el mandatario estadounidense sugiriera el fin del liderazgo del clérigo, en el poder desde hace casi cuatro décadas.

¿Qué consecuencias tendría una agresión a Jamenei?

El general Abolfazl Shekarchi, portavoz de las fuerzas armadas iraníes, afirmó que cualquier agresión contra Jamenei tendría consecuencias severas. Las declaraciones se produjeron después de que Trump calificara al líder iraní como "un hombre enfermo" y señalara que "es hora de buscar un nuevo liderazgo en Irán", en una entrevista concedida el sábado al medio Político.

La escalada verbal ocurre en un contexto de fuertes tensiones entre Washington y Teherán, derivadas de la represión de las protestas iniciadas el 28 de diciembre por la crisis económica iraní. Trump ha marcado como líneas rojas el asesinato de manifestantes pacíficos y la posible realización de ejecuciones masivas, mientras que Irán acusa a Estados Unidos de instigar la violencia interna.

Detalles sobre el despliegue del USS Abraham Lincoln

En paralelo, el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln y tres destructores que lo acompañan avanzan hacia el oeste tras cruzar el estrecho de Malaca, lo que los coloca a pocos días de llegar a Oriente Medio. Aunque funcionarios navales no han confirmado oficialmente el destino, no sería la primera vez que un grupo de ataque es redirigido desde el Pacífico hacia la región ante un aumento de la inestabilidad.

Cifras de muertos y arrestos en las protestas iraníes

Según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, al menos 4.484 personas han muerto durante las protestas y más de 26 mil han sido arrestadas, cifras que no han podido ser verificadas de forma independiente.