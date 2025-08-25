Ataque a hospital en Gaza deja periodistas muertos

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza

Bombardeos de Israel alcanzaron el lunes uno de los principales hospitales de la Franja de Gaza, el cual fue objeto de un segundo ataque mientras periodistas y equipos de rescate acudían al lugar, matando a por lo menos 20 personas e hiriendo a muchas más, informaron trabajadores de salud locales.

Fue uno de los ataques israelíes más mortíferos tanto contra hospitales como a periodistas a lo largo de los 22 meses de una guerra que se desencadenó por el atentado de Hamás del 7 de octubre de 2023. La ofensiva se produjo mientras Israel planea ampliar sus operaciones militares hacia áreas densamente pobladas.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que el ataque contra el Hospital Nasser en la ciudad sureña de Jan Yunis fue un "trágico error" y que el ejército ya investiga lo sucedido.

Colaboradora de AP entre los 5 periodistas muertos

El primer ataque alcanzó un piso superior del hospital en el que se encontraban quirófanos y residencias de médicos, cobrando la vida de al menos dos personas, según Zaher al-Waheidi, director del departamento de registros del Ministerio de Salud de Gaza.

El segundo ataque impactó una escalera externa mientras rescatistas y periodistas se apresuraban al lugar del primer bombardeo, matando a otras 18 personas. Unas 80 personas resultaron heridas, incluidas muchas en el patio del hospital, destacó Al-Waheidi.

Entre los fallecidos se encontraba Mariam Dagga, de 33 años, una videoperiodista que había trabajado para Associated Press. Dagga informaba regularmente para varios medios desde el hospital, incluida una historia reciente para la AP sobre los médicos que luchan por salvar a niños de la desnutrición.

El ataque mató a otros cuatro periodistas que trabajaban para Al Jazeera, Reuters y Middle East Eye, un medio de comunicación con sede en Reino Unido, la mayoría como contratistas o freelancers.

Reuters informó que transmitía en vivo desde el hospital cuando la señal se vio interrumpida repentinamente. El periodista que filmaba la toma en vivo murió en el primer ataque, informó la agencia noticiosa, citando a funcionarios del hospital.

Un video del canal panárabe Al Ghad captado desde el otro lado de la calle mostraba a personas mientras subían la escalera externa poco después del primer ataque, seguido por el estruendo del segundo bombardeo, una enorme columna de humo y un montón de escombros.

Israel investiga lo sucedido

Medios israelíes informaron que las fuerzas de Israel lanzaron dos proyectiles de artillería hacia el hospital, apuntando contra lo que sospechaban que era una cámara de vigilancia de Hamás ubicada en el techo.

El general de división Effie Defrin, portavoz militar israelí, dijo que el ejército no apunta a civiles y que inició una investigación interna sobre los ataques. Acusó a Hamás de esconderse entre civiles, pero no dijo si Israel creía que había combatientes presentes durante los ataques al hospital.

La declaración de Netanyahu señaló: "Israel lamenta profundamente el trágico error que ocurrió este día en el Hospital Nasser en Gaza. Israel valora el trabajo de periodistas, personal médico y todos los civiles".

El secretario general de Naciones Unidas, junto con Reino Unido, Francia y otros países, condenaron el ataque. Cuando se le preguntó sobre el bombardeo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inicialmente dijo que no estaba al tanto antes de agregar: "No estoy contento con eso. No quiero verlo".

El mandatario declaró más tarde que pensaba que podría haber un "final concluyente" en Gaza en las próximas semanas, pero no entró en detalles. No estaba claro si se refería a la próxima ofensiva de Israel o a las prolongadas conversaciones de alto el fuego.

"Caos, incredulidad y miedo"

Israel ha atacado hospitales en varias ocasiones a lo largo de la guerra, asegurando que Hamás tiene presencia dentro y alrededor de las instalaciones, aunque las autoridades israelíes rara vez presentan evidencia. Se ha visto a personal de seguridad de Hamás dentro de este tipo de instalaciones durante el conflicto, y parte de estos lugares han quedado cerrados al público en general.

Los hospitales que siguen en operaciones se han visto abrumados por el número de muertos, heridos y por el creciente número de personas desnutridas en momentos en que partes de Gaza enfrentan condiciones de inanición.

Un médico británico que trabajaba en el piso del hospital dijo que el segundo ataque ocurrió antes de que la gente pudiera comenzar a evacuar del primero.

"Simplemente escenas de absoluto caos, incredulidad y miedo", dijo el médico. Relató cómo había personas que iban dejando rastros de sangre mientras entraban en la sala. El hospital ya estaba abrumado, con pacientes con intravenosas acostados en los pasillos en medio de un calor sofocante.

El médico habló bajo condición de anonimato de acuerdo con las regulaciones de su organización para evitar represalias de las autoridades israelíes.

"Me deja en un nuevo estado de shock que los hospitales puedan ser un objetivo", dijo el médico.

El Hospital Nasser ha resistido incursiones y bombardeos durante la guerra, y los funcionarios han denunciado en repetidas ocasiones una escasez crítica de suministros y personal.

Un ataque en junio pasado contra el hospital cobró la vida de tres personas, según el Ministerio de Salud. El ejército dijo en ese momento que había atacado un centro de mando y control de Hamás. En marzo, un bombardeo contra su unidad quirúrgica apenas días después de que Israel puso fin a un alto el fuego mató a un oficial de Hamás y a un niño de 16 años.

Mueren más palestinos mientras buscan ayuda

El Hospital Al-Awda informó que seis solicitantes de ayuda que intentaban llegar a un punto de distribución en el centro de Gaza fueron asesinados por disparos israelíes en un incidente que también hirió a 15 personas.

Se trata de los más recientes tiroteos en el Corredor de Netzarim, una zona militar donde las caravanas de la ONU han sido blanco saqueadores y multitudes desesperadas, y donde las personas han sido baleadas y asesinadas mientras se dirigían a sitios de distribución gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF por sus iniciales en inglés), un contratista estadounidense respaldado por Israel.

La GHF negó que se hubieran producido tiroteos cerca de su instalación. El ejército israelí dijo que no estaba al tanto de ninguna baja por fuego israelí en la zona.

Al-Awda afirmó que dos ataques israelíes en el centro de Gaza mataron a seis palestinos, incluido un niño. El Hospital Shifa, en Ciudad de Gaza, informó que tres palestinos, incluido un niño, murieron en un ataque.

Una de las peores guerras para los periodistas

La guerra en Gaza ha sido una de las más mortíferas para los trabajadores de medios de comunicación, en la que 189 periodistas palestinos han fallecido por ataques israelíes, según el Comité para la Protección de los Periodistas. Más de 1.500 trabajadores de salud han perdido la vida, indicó la ONU.

El "asesinato de periodistas en Gaza por parte de Israel continúa mientras el mundo observa y no actúa con firmeza ante los más horrendos ataques que la prensa ha enfrentado en la historia reciente", dijo Sara Qudah, directora regional del Comité para la Protección de los Periodistas.

La Asociación de Prensa Extranjera, la cual representa a los medios internacionales en Israel y los territorios palestinos, pidió a Israel "detener su aborrecible práctica de atacar a periodistas".

"Esto ha durado demasiado", declaró. "Demasiados periodistas en Gaza han sido asesinados por Israel sin justificación". El grupo también señaló que Israel ha prohibido la entrada de periodistas internacionales a Gaza desde el comienzo de la guerra, salvo por algunas visitas organizadas por el ejército.

El Ministerio de Salud dijo el domingo que al menos 62.686 palestinos han muerto en la guerra. Su conteo no distingue entre combatientes y civiles, pero afirma que alrededor de la mitad han sido mujeres y niños. El ministerio es parte del gobierno dirigido por Hamás y está compuesto por profesionales médicos. La ONU y expertos independientes lo consideran la fuente más confiable sobre las bajas de guerra. Israel disputa sus cifras pero no ha proporcionado las propias.

La guerra comenzó cuando milicianos encabezados por Hamás secuestraron a 251 personas y mataron a cerca de 1.200 más, en su mayoría civiles, en el ataque de 2023. La mayoría de los rehenes han sido liberados en acuerdos de alto el fuego, pero 50 permanecen en Gaza, de los cuales se cree que 20 continúan con vida.