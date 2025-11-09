Gaza suma 69 mil muertos

Franja de Gaza.- Más de 69.000 palestinos han muerto hasta el momento en la guerra que libran Israel y Hamás, informaron el sábado funcionarios de salud de Gaza, mientras ambas partes completaban el último intercambio de cuerpos bajo los términos del frágil acuerdo de alto al fuego.

El último incremento en las muertes se atribuye a la recuperación de más cuerpos de debajo los escombros desde el anuncio de un alto el fuego en el devastado enclave el 10 de octubre, y a la identificación de cadáveres previamente no identificados. También incluye a palestinos muertos por ataques en el territorio desde que el alto al fuego entró en vigor, ataques que Israel dice son para eliminar a los militantes restantes.

Israel devolvió el sábado los cuerpos de 15 palestinos a Gaza, según funcionarios del hospital en la franja, un día después de que insurgentes entregaran los restos mortales de un rehén a Israel. Fue identificado como Lior Rudaeff, según un comunicado de la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu. El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas indicó que Rudaeff nació en Argentina.

Los intercambios de muertos son el componente central de la fase inicial del acuerdo que requiere que Hamás devuelva todos los restos de los rehenes lo más rápido posible. Por cada rehén israelí devuelto, Israel ha estado devolviendo los restos de 15 palestinos.

La tregua busca reducir la guerra más mortífera y destructiva jamás librada entre Israel y el grupo armado palestino. Comenzó con el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel que mató a unas 1.200 personas y resultó en 251 rehenes.

También el sábado, colonos israelíes llevaron a cabo dos ataques contra agricultores palestinos, paramédicos, activistas y periodistas en la Cisjordania ocupada mientras la violencia de colonos alcanza nuevos máximos en el territorio.

Palestinos el sábado revisaron los restos recién devueltos. Ahmed Dheir, director de medicina forense en el Hospital Nasser en la ciudad sureña de Jan Yunis, aseguró que los restos de 300 personas han sido devueltos, con 89 identificados.

"No tenemos suficientes recursos ni el ADN para emparejarlos con las familias de los mártires", lamentó Dheir. Los no identificados serán enterrados en lotes.

Familias esperanzadas miraron dentro de las bolsas de cuerpos de restos descompuestos. "Ciérralo, no es él", dijo un familiar.

"Siempre vengo aquí. No he perdido la esperanza. Todavía lo estoy esperando", sostuvo la madre de un niño desaparecido, quien no dio su nombre.