Importancia de las Garantías de Seguridad para Ucrania

El Presidente Volodymyr Zelensky se dijo dispuesto a firmar el acuerdo de minerales con Estados Unidos, pues consideró que el apoyo del Presidente Donald Trump es crucial en la guerra contra Rusia, pero advirtió que necesita garantías de seguridad para Ucrania.

Tras las tensiones de ayer por una discusión con Trump en la Casa Blanca, Zelensky admitió que continuar el conflicto sin el respaldo estadounidense será difícil, aunque señaló que es fundamental garantizar que Vladimir Putin no continue con pretensiones de ocupación en territorio ucraniano.

"Estamos dispuestos a firmar el acuerdo sobre los minerales, que será el primer paso hacia las garantías de seguridad, pero no es suficiente y necesitamos algo más. Un alto el fuego sin garantías de seguridad es peligroso para Ucrania. Llevamos tres años luchando y el pueblo ucraniano necesita saber que Estados Unidos está de nuestro lado.

"No puedo cambiar la postura de Ucrania respecto de Rusia. Los rusos nos están matando. Rusia es el enemigo y esa es la realidad a la que nos enfrentamos. Ucrania quiere la paz, pero debe ser una paz justa y duradera. Para ello, tenemos que ser fuertes en la mesa de negociaciones. La paz sólo puede llegar cuando sepamos que tenemos garantías de seguridad, cuando nuestro ejército es fuerte y nuestros socios están con nosotros.

"Queremos la paz. Por eso vine a Estados Unidos y visité al Presidente Trump. El acuerdo sobre los minerales es solo un primer paso hacia las garantías de seguridad y el acercamiento a la paz. Nuestra situación es difícil, pero no podemos simplemente dejar de luchar y no tener garantías de que Putin no regresará mañana", publicó en su cuenta de X.

El Mandatario ucraniano dijo que si su país no ingresa a la OTAN, se requiere una alianza firme con Estados Unidos.

"Será difícil sin el apoyo de Estados Unidos, pero no podemos perder nuestra voluntad, nuestra libertad ni a nuestro pueblo. Hemos visto cómo los rusos llegaron a nuestros hogares y mataron a mucha gente. Nadie quiere otra oleada de ocupación.

"Si no podemos ser aceptados en la OTAN, necesitamos una estructura clara de garantías de seguridad por parte de nuestros aliados en Estados Unidos", añadió.