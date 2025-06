Condiciona Irán la paz; no habrá cese al fuego, por el momento

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Israel e Irán han acordado un "alto al fuego completo y total", poco después de que Irán lanzara un ataque limitado con misiles contra una base militar de Estados Unidos en Qatar, en represalia por el bombardeo estadounidense de sus instalaciones nucleares.

Irán dijo que si Israel cesaba sus ataques desde la mañana del martes, entonces Irán detendría los suyos.

Israel no reconoció por el momento ningún alto al fuego, pero no había reportes de ataques israelíes contra Irán después de las 4:00 a.m. hora local. Antes de esa hora se reportaron ataques contra Teherán y otras ciudades de Irán.

Felicito a ambos países, Israel e Irán, por su resistencia, coraje e inteligencia para poner fin a lo que debería llamarse La Guerra de los 12 Días" Donald Trump Presidente de Estados Unidos

"Hasta ahora, no hay ´acuerdo´ sobre ningún alto el fuego o cese de operaciones militares", escribió por su parte el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, en una publicación en la plataforma social X. "Sin embargo, si el régimen israelí detiene su agresión ilegal contra el pueblo iraní a más tardar a las 4 a.m., hora de Teherán, no tenemos intención de continuar nuestra respuesta después".

Su mensaje fue publicado a las 4:16 a.m., hora de Teherán. "La decisión final sobre el cese de nuestras operaciones militares se tomará más tarde", añadió.

Trump publicó en la red Truth Social que el alto el fuego, que presumiblemente se implementará de manera escalonada durante 24 horas, comenzará aproximadamente a la medianoche del martes, hora del Este de Estados Unidos. Añadió que esto traería un "fin oficial" a la guerra.

El ejército israelí se negó a comentar sobre la declaración de Trump, y la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no respondió de momento a un mensaje en el que se le pedían comentarios.

En la televisión estatal iraní, un presentador nocturno se refirió repetidamente a un alto el fuego "declarado por Trump", sin decir si Teherán lo había aceptado. El presentador señaló que "simultáneamente a la declaración de alto el fuego de Trump, el enemigo sionista atacó varios puntos de las ciudades de Teherán, Urmia y Rasht, incluida una zona residencial de la capital".

El ejército israelí había anunciado anteriormente que el distrito 6 de Teherán podría ser atacado.

Hasta ahora, no hay ´acuerdo´ sobre ningún alto el fuego o cese de operaciones militares, sin embargo, si el régimen israelí detiene su agresión ilegal contra el pueblo iraní a más tardar a las 4 a.m., hora de Teherán, no tenemos intención de continuar nuestra respuesta después". Abbas Araghchi Ministro de Relaciones Exteriores de Irán

Temprano el martes, Irán, emulando el lenguaje y los mapas del ejército israelí, emitió una advertencia a la gente en Ramat Gan acerca de que atacaría "infraestructura militar" allí.

El ataque de Irán del lunes indicaba que estaba dispuesto a reducir las tensiones en la región. Irán advirtió a Estados Unidos sobre el ataque contra la base de Al Udeid, y no hubo víctimas, informó Trump, quien calificó el ataque como una "respuesta muy débil".

Qatar condenó el ataque contra la base aérea, al que calificó como "una flagrante violación" de su soberanía, su espacio aéreo y del derecho internacional. Qatar dijo que interceptó todos los misiles excepto uno, aunque no estaba claro si ese misil causó algún daño.

Irán aseguró que la cantidad de misiles usados en el ataque fue el mismo número de bombas lanzadas por Estados Unidos contra sus instalaciones nucleares el fin de semana. Irán también dijo que apuntó a la base porque estaba lejos de áreas pobladas.

Esos comentarios, hechos inmediatamente después del ataque, indicaban que Irán quería reducir las tensiones con Estados Unidos, algo que Trump también dijo después de los ataques estadounidenses el domingo temprano en Irán.

El general de división de Qatar, Shayeq Al Hajri, dijo que se dispararon 19 misiles hacia la base que alberga el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas, así como el Ala Expedicionaria Aérea 379, el escuadrón expedicionario más grande del mundo. Trump dijo que se dispararon 14 misiles, 13 fueron derribados y uno fue "dejado libre" porque no representaba una amenaza.

Irán anunció el ataque del lunes en la televisión estatal mientras sonaba música marcial. Un subtítulo en la pantalla describía "una poderosa y exitosa respuesta" a "la agresión de Estados Unidos".

Poco antes de las explosiones, el presidente iraní Masoud Pezeshkian escribió en la plataforma social X que "nosotros no iniciamos la guerra ni la buscamos. Pero no dejaremos sin respuesta la invasión a la gran Irán".

Reportes anteriores de que se lanzó un misil a una base que alberga fuerzas estadounidenses en Irak fueron una falsa alarma, dijo un alto funcionario militar estadounidense. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a comentar públicamente, dijo que los escombros de un misil iraní defectuoso que apuntaba a Israel habían activado una alerta de ataque en la base de Ain al-Assad.





Línea de tiempo

02:30 horas Irán lanza miles contra bases militares en Qatar e Irak

11:00 horas Qatar cierra su espacio aéreo por amenazas de Irán

13:00 horas Estados Unidos confirma que la base en Qatar fue atacada sin bajas

15:00 horas Donald Trump califica el ataque de Irán como débil

17: 00 horas El Presidente Donald Trump anuncia un acuerdo de cese al fuego entre Israel e Irán por 12 horas

Nombró al conflicto internacional como La Guerra de los 12 Días

18:30 horas Irán rechaza el acuerdo hasta que Israel pare sus ataques

Irán ataca a Israel, pese al anuncio de alto al fuego

Las alarmas sonaron en Israel debido a misiles lanzados desde Irán.

El servicio de emergencias Magend David Adom dijo que no había reportes de muertos o de que los misiles hayan impactado en algún punto.

En tanto, no había reportes de nuevos ataques israelíes en Irán después del plazo que dio el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para alcanzar un alto al fuego.

De acuerdo con The New York Times, la televisión estatal iraní anunciaba un alto el fuego entre Irán e Israel.

El alto el fuego fue impuesto al enemigo debido a los exitosos ataques de represalia con misiles de Irán, según el presentador.

Antes, el Ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo que las operaciones militares iraníes habían concluido a las 4:00 horas, aunque dejó claro que sus fuerzas armadas seguían listas para responder a alguna nueva agresión.