Expresidente peruano Toledo recibe su segunda condena de 13 años de cárcel por lavado de activos

La justicia peruana condenó el miércoles a 13 años y cuatro meses de prisión al exmandatario Alejandro Toledo por el delito de lavado de activos provenientes de dinero recibido de las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo Correa.

Es la segunda sentencia que recibe Toledo (2001-2006) quien fue condenado en 2024 a 20 años y seis meses de cárcel por haber recibido coimas por 35 millones de dólares de Odebrecht. Toledo, de 79 años, estaba preso desde el 23 de abril de 2023 cuando fue extraditado de Estados Unidos a una cárcel capitalina para expresidentes.

De acuerdo con la ley peruana, las condenas no se suman. La segunda condena del expresidente se contabiliza, al igual que la primera, desde la llegada del expresidente a Perú.

Según la fiscalía, Toledo lavó 5,1 millones de dólares con la compra de inmuebles y pago de hipotecas en Perú usando el dinero de dos empresas fachadas llamadas Ecoteva Consulting Group y Ecotaste Consulting, fundadas en Costa Rica.

La justicia también ordenó la incautación de varias propiedades en Perú: una casa en un barrio residencial, una casa de playa y una oficina con estacionamientos que fueron las propiedades con las que Toledo lavó el dinero recibido.