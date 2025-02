Anuncia Tiësto concierto en CDMX durante cierre del Electric Daisy Carnival

Tiësto aprovechó su presentación estelar en el tercer día del Electric Daisy Carnival (EDC), la madrugada de este lunes, para anunciar su próximo concierto en la Ciudad de México, que será el 14 de junio en el Palacio de los Deportes.

"Nos vemos muy pronto en el Palacio de los Deportes, en el verano", le dijo Tiësto a sus fans, al mismo tiempo que en el centro de la pantalla del escenario aparecía el anuncio oficial de su fecha en el "Domo de Cobre".

Además de esta sorpresa, el DJ le dio vida al pulso del beat universal con sus mezclas, acompañadas de un oasis de luces y destellos de lásers apuntados al cielo que generaron experiencias multisensoriales en las 109 mil 780 personas que se dieron cita en la "catedral de la música electrónica", según cifras proporcionadas por Ocesa.

"¿Están listos?", preguntó Tiësto a las 00:25 horas de este lunes después de "Intermezzo: Symphony", con fuegos artificiales rojos, para darle la bienvenida a la semana con toda la energía mientras los presentes gritaban "¡1, 2, 3, papi, dale duro!".

"¿Qué pasa, EDC? Esto es la fiesta de Tiësto", sentenció el DJ antes de generar nostalgia al mezclar el tema emblemático del programa de comedia La Carabina de Ambrosio.

Con el cansancio acumulado, pero con cerveza en mano, los presentes se sacudieron soltando sus caderas y dejando fluir su cuerpo con la música, mientras alzaban sus manos para seguir el ritmo de "I Follow Rivers".

Desde su tornamesa, Tiësto eligió piezas como "Shorty Party", de Cartel de Santa; "Provenza", de Karol G; "Set Fire to the Rain", de Adele, y "Mr. Brightside", de The Killers, mismas que convirtió en mezclas bailables por todos celebradas.

Mientras que algunos, ya con varios tragos encima, lucían perdidos en el inmueble buscando a sus amigos, el personal de limpieza aprovechó los últimos minutos de la actuación de Tiësto para recoger la basura en lo que sonaba "Bitter Sweet Symphony", de The Verve.

Cerca de las 02:00 horas, el Búho enorme del EDC se iluminó al centro del escenario, abrió sus alas e hizo una reverencia antes de despedirse, mentalizándose para el próximo año, con el público coreando "Thank You (Not So Bad)".

La ceremonia final del EDC estuvo conformada por fuegos artificiales en el escenario principal y varios drones a la altura de la rueda de la fortuna que formaron un búho, seguido de las leyendas: "Thank you headliners" y "EDC México".





Hace Afroki guiño a los mexicanos

Previo a la presentación de Tiësto, Afroki, la dupla conformada por Afrojack y Steve Aoki, unió las voces de los mexicanos a su música a las 23:07 horas, en el Kinetic Field.

"Hagan ruido", gritó Aoki cuando sonaba "No Beef". Algunos asistentes aguantaron de pie hasta el último minuto, pero hubo otros que prefieren disfrutar del show sentados en el pasto.

Los DJs apostaron por mezclar "La Gata Bajo la Lluvia", de Rocío Dúrcal, haciendo pausas para que el público cantara el coro. Continuaron con "Corridos y Alcohol", la colaboración que hicieron con Óscar Maydon.

Entre el público, la adrenalina y el ambiente etílico se palpaba: algunos que ya habían tomado mucho alcohol, apenas podían ponerse de pie; otros "mala copa", se empezaron a pelear y los policías llegaron a separarlos.

Como guiño al público mexicano, el dúo hizo su propia versión de "La Chona", de Los Tucanes de Tijuana, mientras el escenario se iluminaba de los colores de la bandera nacional.

Los músicos también le rindieron homenaje a los hermanos Gallagher con "Wonderwall", de Oasis; al ya fallecido DJ Avicii, con "Wake Me Up", y a Bad Bunny con "DtMF".