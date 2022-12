Con poda al INE, calculan ahorros por $3 mil 500 millones

"Como era de esperarse, se rechazó la reforma constitucional porque los partidos, el bloque conservador, no quiere que los ciudadanos elijan a los consejeros, eso fue lo que rechazaron. Por eso, decidimos enviar una iniciativa de reforma a la ley electoral, porque la reforma constitucional -como lo hemos venido diciendo- requería de dos terceras partes de los votos; es decir, de 500 votos, 334 para poder reformarse la Constitución.

"Entonces, son márgenes muy estrechos, sin embargo, con esos márgenes, sin violar la Constitución, se logró ya en la Cámara de Diputados la aprobación de la ley electoral. ¿Qué beneficios aún parciales? Pues que se redujo el gasto del INE, porque habían muchas oficinas duplicadas y se hizo un ajuste, una integración y otros gastos. En general, se logró un ahorro como de 3 mil 500 millones de pesos, algo es algo. Con la reforma a la Constitución, el ahorro hubiese llegado hasta los 15 mil millones", comentó López Obrador en conferencia.

Con prisa inusual, y una iniciativa presentada minutos antes de su discusión, Morena y sus aliados aprobaron esta madrugada reformas a seis leyes que restan facultades y compactan al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral federal.

Por tratarse de reformas secundarias que no requerían de votación calificada, la alianza oficialista avaló las iniciativas por mayoría simple.

Entre los cambios más importantes está la desaparición de direcciones del INE, la supresión de su estratégica Junta Ejecutiva, dar temporalidad a órganos electorales en las juntas distritales para que funcionen sólo 260 en lugar de 300.

El ajuste administrativo deberá estar listo en 2023 y los demás cambios de procedimiento electoral se aplicarán para las elecciones presidenciales del 2024.

También se propone fusionar el PREP que hace conteo de actas de casilla con un escrutinio de votos en tiempo real para que los datos se conozcan la misma noche de la elección.

Se controla la compra del voto

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal destacó que con las reformas aprobadas se logrará el control sobre los monederos que partidos políticos entregan durante las campañas electorales.

"También se logró que no se facilite la compra del voto, porque nuestros adversarios conservadores pues tienen mucho dinero, casi todas estas organizaciones políticas o de la llamada sociedad civil son financiadas por la oligarquía, por los potentados de México, que no quieren la democracia. Porque no quieren que el pueblo sea el que mande, quieren ellos tener poder económico y poder político, ser los dueños de México.

"Entonces, se logró el control, sobre todo los llamados monederos, que se entregan antes de las elecciones, dinero en efectivo, tarjetas, y se logró también facilitar el voto -que eso fue muy importante- de nuestros paisanos en el extranjero", explicó.

'Esto apenas comienza'

López Obrador señaló por otra parte que el camino para la aplicación de las reformas electorales apenas comienza, pues es probable que sus adversarios acudan ante la Corte para declarar inconstitucionalidad.

"Se aprobó en la Cámara de Diputados esta ley, pasa a la Cámara de Senadores y luego, seguramente, los del bloque conservador van a acudir a la Corte para pedir que se declare inconstitucional, y van a ser los Ministros de la Corte los que van a decidir; o sea, esto apenas comienza", mencionó.

Asimismo, el titular del Ejecutivo federal pidió que la reforma constitucional al INE, que fue rechazada, sea retomada por los próximos candidatos presidenciales de Morena con el fin de impulsar la democracia.

"Pero también es importante que no se abandone esta lucha, que sea tema de discusión en la próxima campaña presidencial para seguir impulsando la democracia. Que se mantenga esta demanda de que sea el pueblo el que elija a los consejeros del INE, no los partidos.

"Y que no se gaste tanto dinero en las elecciones, que no haya tantos diputados, sería cosa de ver, a lo mejor hoy lo podemos constatar, de cuántos diputados hay en otros países y cuántos hay en México", sugirió.

Y descarta Segob inconstitucionalidad

Adán Augusto López Hernández, titular de la Segob aseguró que no fue inconstitucional el aval de reforma a las leyes secundarias en materia electoral.

"Nosotros presentamos una iniciativa de reforma a la ley secundaria. Fueron seis las leyes modificadas, fueron 267 votos a favor y 219 en contra. Los legisladores de Oposición no votaron, abandonaron el recinto. En todas estas modificaciones no hay ninguna inconstitucionalidad, se respetó lo que mandara la Constitución, incluso se fue más allá.

"Es una reducción sustancial en el aparato administrativo del INE, se le quitan facultades a la secretaría ejecutiva, que incluso administraba el presupuesto del Instituto. Hay una reducción de 3 mil 500 millones de pesos en la operatividad del INE, que se complementa con el gasto de los organismos locales", agregó.