Un civil desarma a atacante en tiroteo de Sídney

Miembros de la comunidad judía australiana comenzaron a reunirse este lunes en la playa de Bondi, entre lágrimas y con banderas australianas e israelíes, para rendir homenaje a las víctimas del atentado ocurrido la víspera durante la celebración de la festividad judía de Jánuca. El ataque, perpetrado por dos hombres armados, dejó un saldo de 15 personas muertas y decenas de heridos, conmocionando al país.

¿Cómo ocurrió el atentado en Bondi?

De acuerdo con las autoridades, alrededor de mil personas se encontraban reunidas en la popular playa cuando los atacantes abrieron fuego con rifles contra la multitud. Entre las víctimas mortales se encuentran una niña de 10 años, un rabino británico de 41 años y un superviviente del Holocausto. Testigos relataron escenas de pánico, con personas intentando huir o esconderse, mientras los servicios de emergencia atendían a los heridos en la arena.

Detalles confirmados sobre las víctimas del ataque

Las autoridades han confirmado que el ataque dejó un saldo de 15 muertos, lo que ha generado una profunda conmoción en la comunidad judía y en el país en general. La identificación de las víctimas continúa, y se espera que se realicen más homenajes en los próximos días.

Impacto en la comunidad judía tras el atentado

La comunidad judía en Australia ha expresado su dolor y su deseo de unidad en estos momentos difíciles. El atentado ha reavivado temores sobre la seguridad de las comunidades minoritarias en el país, y se están llevando a cabo discusiones sobre medidas de protección y apoyo a las víctimas.