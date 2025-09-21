Entre Israel y Palestina: México se posiciona frente al conflicto

Con las recientes escaladas de violencia del conflicto entre Israel y Palestina, nuevamente se ha puesto sobre la mesa de debate el reconocimiento de Palestina como un estado. En ese contexto, diversos países tienen su inclinación, por un lado, u otro, en cuanto a la relación entre México y Palestina se ha caracterizado por una postura diplomática equilibrada, centrada en el respeto al derecho internacional y la solución pacífica de los conflictos, así como el no intervencionismo de parte del Gobierno mexicano.

En el marco de la Asamblea de la ONU para reconocer a Palestina como un estado, EL UNIVERSAL presenta cómo ha sido la relación de México con Palestina e Israel.

Aunque México no ha reconocido oficialmente a Palestina como un Estado soberano, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Gobierno de México reconoce a Israel y a Palestina como estados, y reiteró que, conforme a la política exterior del país, su gobierno siempre condenará cualquier agresión contra la población civil.

Durante sus conferencias matutinas, la titular del Ejecutivo ha manifestado que México ha pugnado en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde hace varios años a que se reconozcan a ambos estados.

En el ámbito internacional, México ha pronunciado en diversas ocasiones su apoyo a la solución de dos estados, en la que tanto Israel como Palestina coexistan en paz y seguridad dentro de sus respectivas fronteras. Sin embargo, el gobierno mexicano ha adoptado posturas mesuradas.

En tiempos de conflicto, así como en las recientes escaladas de violencia en Gaza, México ha reiterado su llamado al cese inmediato de las hostilidades, al respeto del derecho internacional humanitario y a la protección de la población civil.

Sobre esa misma línea, la Presidenta ha ofrecido asistencia humanitaria a territorios palestinos en momentos de crisis, reafirmando su compromiso con la paz, la cooperación internacional y los derechos humanos, siendo uno de los casos cuando respaldo la iniciativa del entonces presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, para que México acoja a niños y niñas que han quedado huérfanos debido al conflicto en la Franja de Gaza.

Relaciones de México con Israel

Bajo la misma línea de no intervencionismo, México mantiene una estrecha relación con Israel y una fuerte alianza comercial, con un acuerdo de libre comercio vigente desde el 2000.

La relación entre ambas naciones impulsa el comercio bilateral y las inversiones, especialmente en tecnología, agrotecnología y ciberseguridad.

En el ámbito político, las relaciones diplomáticas entre ambas naciones se establecieron a partir del 1 de julio de 1952, y de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores "desde entonces, las relaciones entre ambos países se caracterizan por un diálogo franco y respetuoso que se refleja en los encuentros de alto nivel".

Cabe destacar que, Israel fue el primer socio comercial de México en Medio Oriente, mientras que México el segundo país latinoamericano en establecer relaciones comerciales con Israel.

¿Qué importa y exporta México a Israel?

Los principales productos mexicanos de exportación a Israel son automóviles de turismo; teléfonos, incluidos los teléfonos celulares; vehículos para el transporte de mercancías; unidades de memoria; y unidades de proceso.