Combatientes extranjeros en Ucrania esperan armas en medio del caos de la guerra

El llamado del presidente ucraniano para que los voluntarios extranjeros se unan a una brigada internacional para ayudar a reforzar la defensa de su país con una nueva capa de resistencia a la invasión de Rusia es, por ahora, un ejército irregular.

Los reclutas dicen que a menudo esperan armas y entrenamiento, lo que los deja expuestos.

"Puro infierno: fuego, gritos, pánico. Y muchas más bombas y misiles".

Así describió el voluntario sueco Jesper Söder el ataque del domingo a Yavoriv, la base de entrenamiento militar en el oeste de Ucrania golpeada por misiles rusos que mataron a 35 personas, según las autoridades ucranianas. Rusia dijo que el número de muertos era mucho mayor.

Söder dijo que dirigió a un grupo de extranjeros, incluidos escandinavos, británicos y estadounidenses, fuera de la base y de regreso a través de la cercana frontera polaca.

Le dijo a The Associated Press por teléfono desde Cracovia, Polonia, que no sabía cuántos voluntarios extranjeros estaban siendo capacitados en la base, pero estimó que eran cientos. A diferencia de Söder, que luchó junto a los combatientes kurdos en Siria contra los militantes del grupo Estado Islámico, muchos de los voluntarios en Yavoriv no tenían entrenamiento militar previo, dijo.

Los extranjeros, algunos de los cuales nunca han manejado un arma de fuego pero están listos para morir, han llegado a Ucrania desde otros países europeos, Estados Unidos y otros lugares. Esperan estar equipados, instruidos y preparados para la batalla.

Pero algunos llegan para descubrir que no hay armas, equipos de protección o entrenamiento adecuado en una fuerza multilingüe con poca organización y que genera una sensación de caos.

Las amenazas de Rusia de apuntar a lo que llama "mercenarios" extranjeros, como dijo que hizo en la base de Yavoriv, aumentan el nivel de riesgo.

"Es caótico en este momento. Está desorganizado y puedes meterte en problemas rápidamente si no estás con un grupo de personas sensata y conectada", dijo Matthew Robinson, un británico del condado de Yorkshire, en el norte de Inglaterra, que había estado viviendo en el sur de España.

Robinson y varios otros combatientes voluntarios fueron entrevistados este fin de semana en las afueras de Lviv, donde los combatientes extranjeros reciben entrenamiento e instrucción.

Robinson, recién llegado, se mantiene cauteloso mientras trata de resolver las cosas. Dijo que hay "múltiples legiones, muchas falsas promesas, mucha desinformación". Además, existe una "gran barrera del idioma" y "mucha gente aquí que no ha disparado armas".

Las amenazas de Rusia de apuntar a lo que llama "mercenarios" agravan los peligros que enfrentan los combatientes extranjeros. Rusia ha afirmado que mató a 180 "mercenarios" en el ataque a la base de entrenamiento del domingo, y el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, mayor general Igor Konashenkov, dijo el lunes que las fuerzas rusas "no tendrán piedad con los mercenarios dondequiera que estén en el territorio de Ucrania".

El ejército ruso está rastreando los movimientos de los combatientes extranjeros y atacará de nuevo, dijo.

El relato de Söder sobre el ataque a la base de entrenamiento sugirió que no fue un ataque indiscriminado.

Söder dijo que el bombardeo de la base fue diferente a todo lo que había experimentado.

"Sabían exactamente qué golpear. Sabían exactamente dónde estaba nuestro depósito de armas. Sabían exactamente dónde estaba el edificio de la administración. Dieron en el clavo con todos sus misiles", dijo a la AP.

Jericho Skye, de 26 años, un nativo de Montana que sirvió en la policía militar del ejército de los EE. UU., se sintió aliviado de haberse establecido en Kiev, la capital, lejos del ataque en el oeste, más aún porque estaba esperando armas en una base improvisada. Mantiene viva la esperanza de que pronto se distribuirán las armas y su creencia de que los ucranianos están haciendo todo lo posible en una situación desesperada.

"Estamos bastante molestos porque estamos en medio de una zona de combate con fuego de armas pequeñas en la carretera, se lanzan bombas casi todos los días y todavía no nos han entregado nuestras armas solo por la burocracia y el papeleo", dijo. dijo.

Skye habló en una llamada telefónica desde París desde lo que describió como un puesto de reunión improvisado para combatientes extranjeros en Kiev, al que llegó la semana pasada, y se dirigió allí un día después de llegar a Ucrania.

"Esta es mi primera guerra", dijo Skye. Llegó a Ucrania "para ayudar a proteger", no "para hacer logística", dijo, motivado por las imágenes de civiles inocentes atacados. Y cuando "vio que ningún otro país iba a poder reforzar las tropas ucranianas, sentí la obligación moral de unirme a la lucha", agregó.

Las naciones de la OTAN han descartado el combate directo y la defensa aérea por los que aboga Ucrania, y los líderes dicen que eso podría desencadenar una tercera guerra mundial.

"Son solo ellos contra todo el ejército ruso", dijo Skye, señalando el llamado de Moscú a mercenarios de Siria endurecidos por la guerra para reforzar sus propias filas.

"Está un poco desorganizado. No es culpa de nadie", agregó. "Realmente no esperaban ser invadidos, arrojados a una guerra", dijo.

Pero la muerte no está en su radar. "Soy muy consciente de la situación", pero agregó: "Voy a hacer todo lo posible para volver a casa".

El presidente Volodymyr Zelenskyy anunció la creación de una legión de defensa extranjera a fines de febrero, aparentemente sorprendiendo a todos, incluidas las embajadas encargadas de echar una mano.

No estaba claro cuántas personas de todo el mundo se han unido a la brigada internacional de Ucrania. Zelenskyy dijo en un momento que había 16.000. La cifra, que ahora estaría desactualizada, no pudo confirmarse, pero con base en entrevistas en Ucrania y en algunas capitales europeas, se perfila un variopinto esfuerzo de guerra voluntario.

Skye dijo que voluntarios de todos los puntos del mundo estaban con él en Kiev, pero no dio un número, llamando a eso "información confidencial".

De camino a los campos de batalla de Ucrania estaba Tristan Lombardo, un joven de 22 años de Evansville, Illinois.

"Siento que es lo correcto, y esa es la mejor manera de conseguir tus pasiones en la vida", dijo en una entrevista el lunes en la frontera polaca.

"Si es una pasión, es una pasión por la que estoy dispuesto a morir", dijo Lombardo, y agregó que estaba nervioso pero no temeroso.

Hubo evidencia clara de que al menos algunas embajadas ucranianas se vieron abrumadas por el entusiasmo de los extranjeros por la causa de Ucrania. En París, voluntarios ucranianos, incluidos estudiantes, se pararon en la acera para aconsejar a los aspirantes a combatientes que llegaban de Burdeos, Rouen y otros lugares de Francia que enviaran un formulario electrónico.

Un propietario de un negocio "relativamente exitoso" del estado de Nueva York de 27 años y exparacaidista en el ejército israelí le dijo a AP en la frontera con Polonia que habló directamente con oficiales del ejército ucraniano. Dijo que "se abrumaron", especialmente por aquellos sin capacitación previa.

Se identificó solo como Alexander y dijo que no había informado a sus padres de sus planes de pelear, pero se inscribió porque, como exparacaidista, sentía una "responsabilidad absoluta" de ayudar a la gente de Ucrania. Su "pista", dijo, fue ver rabinos reclutados en el ejército y entregados AK-47.

Salvar la democracia es uno de los principales motivos citados a menudo por los aspirantes a combatientes extranjeros, y algunos en el lugar. Pero salvar a Ucrania también se ha convertido en una causa atractiva para la extrema derecha, los neonazis y los supremacistas blancos, que brindan la oportunidad de luchar.

Los chats de reclutamiento en la aplicación de mensajería encriptada Telegram están a cargo del Regimiento Azov, popular entre los neonazis y los supremacistas blancos, y los neonazis estadounidenses trabajan para reclutar para Azov, dice el respetado SITE Intelligence Group. El Regimiento Azov se originó como una unidad paramilitar de extrema derecha y ahora es un subconjunto del ejército ucraniano, según SITE.

Un oficial de policía de Chicago que renunció a su trabajo para unirse a la brigada de defensa de Zelenskyy tiene motivos elevados para lo que considera una causa noble. Harrison Jozefowicz, que pasó cinco años en el ejército de los EE. UU., se ve a sí mismo, en primer lugar, como un "facilitador".

"Aquí se están cometiendo crímenes de guerra y millones de refugiados huyen. Y sé que ahora mismo me necesitan más aquí" que en el Departamento de Policía de Chicago, dijo en una entrevista en las afueras de Lviv. Admitió que su familia "pensó que estaba un poco loco".

Su Task Force Yankee Ucrania, en Facebook, busca llevar a los estadounidenses a Ucrania de manera segura. Si bien el 90% de los encuestados tiene entrenamiento militar, "no estamos rechazando a nadie en este momento", dijo, incluidos mecánicos o médicos con las habilidades necesarias.

Aún así, el ciudadano británico Matthew Robinson enfatizó la precaución para los extranjeros ansiosos por ayudar en el esfuerzo de guerra en el terreno.

"Si alguna persona sola estaba pensando en venir aquí, organícense en grupos y pónganse unos límites" y busquen información antes de llegar, dijo Robinson. "Porque puedes ser transportado a una legión y enviado a la línea del frente muy rápidamente", dijo.

Agregó: "Aunque tienes las mejores intenciones para ayudar a las personas, básicamente podrías ser carne de cañón".