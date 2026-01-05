Presidente colombiano rechaza acusaciones de Trump sobre vínculos con drogas

QUITO — El presidente colombiano Gustavo Petro rechazó el lunes las acusaciones de su par estadounidense Donald Trump de que está enviando cocaína a Estados Unidos y en un mensaje publicado en X dijo que ha despedido a los agentes de inteligencia de Colombia que están dando "información falsa" acerca de su gobierno.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre las acusaciones de Trump?

En un extenso mensaje en X, Petro afirmó que su gobierno ha llevado a cabo un número récord de incautaciones de cocaína y advirtió a Estados Unidos de que mataría a civiles inocentes si llevara a cabo ataques contra los grupos de narcotraficantes en Colombia.

"He ordenado bombardeos respetando todas las normas del derecho humanitario y con la baja y captura de mandos de primer orden de los grupos armados subordinados al narcotráfico. Ellos en su táctica reclutan menores de edad para que no se bombardee a sus cabecillas...Si ustedes bombardean uno solo de estos grupos sin inteligencia suficiente, matarán muchos niños", sostuvo Petro.

Acciones del gobierno colombiano contra el narcotráfico

Además, en tono de advertencia aseguró que si Estados Unidos lo apresa "desatarán al jaguar popular".

El mandatario izquierdista ha sido muy crítico con la reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela que removió a Nicolás Maduro del poder.

Petro, que en su juventud fue miembro de un grupo guerrillero de izquierda, además señaló que si Estados Unidos lleva a cabo ataques en territorio colombiano "por la Patria tomaré de nuevo las armas que no quiero".

Hace poco, Trump puso bajo la mira a Colombia, país fronterizo con Venezuela, y a su presidente aseverando que está "dirigida por un hombre enfermo que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos".

"No va a hacerlo por mucho tiempo", dijo Trump sobre Petro. "Tiene molinos de cocaína y fábricas de cocaína. No va a estar haciéndolo".

Cuando periodistas le preguntaron si podría ordenar a Estados Unidos realizar una operación contra Colombia, Trump respondió: "Me suena bien".

Petro ha negado vehementemente las acusaciones de Estados Unidos de que no hace lo suficiente para combatir a los narcotraficantes y asegura que las fuerzas de seguridad colombianas están interceptando cantidades récord de envíos de cocaína.

La administración de Trump sancionó en octubre a Petro, su familia y un miembro de su gobierno bajo acusaciones de participación en el comercio global de drogas. Colombia es considerada el epicentro de la producción y comercio mundial de cocaína.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que en 2024 hasta 261.000 hectáreas (unos 645.000 acres) en Colombia fueron sembradas con coca (materia prima con la que se elabora cocaína), casi el doble de lo que se plantó en 2016.

Trump emprendió el año pasado acciones militares contra embarcaciones en el Caribe argumentando que realizaba operaciones antidrogas para evitar que los narcóticos llegaran a su país. Luego esas acciones se extendieron al océano Pacífico para neutralizar a embarcaciones sospechosas que procedían de Colombia.

En septiembre, Estados Unidos agregó a Colombia, el principal receptor de asistencia estadounidense en la región, a una lista de naciones que no cooperan en la guerra contra las drogas por primera vez en casi 30 años. La designación redujo la asistencia estadounidense al país.

Colombia anunció a finales de 2025, el reforzamiento de la frontera con Venezuela, de unos 2.200 kilómetros, y señaló que "el ejército no abandonará esa zona", donde se adelanta un programa gubernamental para la sustitución voluntaria de cultivos de coca por cultivos legales.