EU agradece a México gestión sobre el agua

El secretario estadounidense, Marco Rubio, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por su ayuda para asegurar la frontera con Estados Unidos y señaló que, durante su conversación con ella, se abordaron los temas del agua y las barreras comerciales, algo que no se mencionó en el comunicado conjunto.

"Gracias a nuestra colaboración conjunta con la presidenta Sheinbaum, Estados Unidos y México han reforzado la seguridad fronteriza, tomado medidas para desmantelar los cárteles, avanzado en el intercambio de recursos hídricos y promovido nuevas oportunidades económicas. Hoy hemos debatido estas cuestiones y la importancia de eliminar las barreras comerciales y no comerciales, en consonancia con la política exterior 'Estados Unidos Primero' del presidente estadounidense, Donald Trump", posteó Rubio en X.

En un comunicado, difundido aparte de la declaración conjunta emitida por los gobiernos de México y Estados Unidos, el portavoz adjunto principal del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tommy Pigott, señaló que en su reunión, Rubio y Sheinbaum "reafirmaron" la "sólida alianza entre Estados Unidos y México" y el "compromiso conjunto para desmantelar los cárteles, combatir el flagelo del fentanilo y la violencia perpetrada por las organizaciones criminales transnacionales, poner fin a la inmigración ilegal y promover la prosperidad económica y la seguridad".

Según el portavoz, Rubio "agradeció a la presidenta Sheinbaum la alianza de México para asegurar nuestra frontera común, lo que ha ayudado a la administración Trump a alcanzar un mínimo histórico en los encuentros fronterizos con inmigrantes ilegales. La presidenta y el secretario acordaron continuar nuestra sólida cooperación en materia de seguridad e intensificar la colaboración en el futuro".

Pigott explicó que Rubio "también agradeció a la presidenta su colaboración para gestionar de forma más eficaz nuestros recursos hídricos comunes y se mostró optimista respecto a la posibilidad de seguir avanzando".

En abril pasado, tras las quejas estadounidenses porque México no estaba entregando a Estados Unidos la cuota de agua que le correspondía bajo el Tratado de Aguas, se alcanzó un acuerdo para atender el tema de las asignaciones de agua del río Bravo correspondientes al ciclo de entregas de cinco años, que inició el 25 de octubre de 2020 y concluye el 24 de octubre de este año.

Sheinbaum dijo en su momento que "se entrega la cantidad de agua hasta donde se pueda".

En la reunión entre Rubio y la Presidenta, el secretario destacó además la "importancia de resolver las barreras comerciales y no comerciales para promover la prosperidad de ambas naciones", indicó Pigott en el comunicado.

"Estados Unidos y México siguen comprometidos con la creación de un hemisferio seguro y próspero para nuestros ciudadanos", concluye la declaración.