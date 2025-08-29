Israel declara Ciudad de Gaza como zona de combate al tiempo que número de muertos supera los 63.000

CIUDAD DE GAZA, Franja de Gaza

Israel declaró el viernes que la ciudad más grande de Gaza es una "zona de combate peligrosa" y recuperó los restos de dos rehenes más, al tiempo que el ejército israelí lanzaba las "fases iniciales" de una ofensiva planificada que ha suscitado la condena internacional.

A medida que el ejército anunció la reanudación de los combates, autoridades de salud palestinas revelaron que el número de muertos en Gaza aumentó a 63.025, luego que 59 muertes fueron reportadas por hospitales en las últimas 24 horas. Grupos de ayuda y una iglesia que alberga a la población anunciaron que se quedarán en Ciudad de Gaza, negándose a abandonar a los hambrientos y desplazados.

El cambio se produjo semanas después que Israel revelara por primera vez sus planes para ampliar la ofensiva en Ciudad de Gaza, donde se refugian cientos de miles de desplazados y se declaró una hambruna. En los últimos días, el ejército israelí ha intensificado los ataques en las afueras de la ciudad.

Columnas de humo y explosiones atronadoras se podían ver y escuchar a través de la frontera en el sur de Israel el viernes por la mañana.

Israel ha llamado a Ciudad de Gaza un bastión de Hamás, alegando que una red de túneles sigue en uso a pesar de varias incursiones a gran escala previas en el área a lo largo de casi 23 meses de guerra.

El primer ministro Benjamin Netanyahu ha dicho que Israel necesita incapacitar a Hamás en la ciudad a fin de evitar que se repita del ataque del 7 de octubre de 2023 que detonó la guerra.

Al tiempo que agencias de Naciones Unidas y grupos de ayuda condenaban la decisión israelí, la población en Ciudad de Gaza considera que habrá pocas diferencias porque los ataques ya se estaban intensificando y la ayuda que recibían era insuficiente.

"Las masacres nunca se detuvieron, ni durante las pausas humanitarias", afirmó Mohamed Aboul Hadi en un mensaje de texto enviado desde la ciudad.

Algunos que huyeron hacia el sur estaban armando tiendas de campaña el viernes en el centro de la Franja de Gaza, al oeste del campamento de refugiados de Nuseirat. Describieron las miserables condiciones que han soportado.

"Nos tiran a las calles como, ¿qué diría yo? ¿Como perros? No somos como perros. Los perros son mejores que nosotros", lamentó Mohammed Maarouf frente a un refugio para él y su familia de nueve personas.

Más de 63.000 palestinos han sido asesinados desde que comenzó la guerra, informó el Ministerio de Salud de Gaza el viernes. El conteo del ministerio —63.025— no distingue entre combatientes y civiles. También dijo que cinco personas habían muerto por causas relacionadas con la desnutrición en las últimas 24 horas, elevando el número a 322, incluyendo 121 niños, desde que comenzó la guerra.

El Ministerio es parte del gobierno dirigido por Hamás y está compuesto por profesionales médicos. La ONU y expertos independientes lo consideran la fuente más confiable sobre las bajas de guerra. Israel cuestiona sus cifras pero no ha proporcionado las propias.

Algunos se niegan a irse mientras comienza el asalto

Enfrentando críticas internacionales, Israel instituyó lo que llamó "pausas tácticas" en Ciudad de Gaza y otras dos áreas pobladas el mes pasado. Eso pausó los combates de 10 de la mañana a 8 de la noche para permitir el ingreso de más alimentos, aunque los grupos de ayuda han dicho que las entregas siguieron siendo desafiantes debido al bloqueo, saqueos y restricciones israelíes.

A última hora de la mañana, el ejército anunció que suspendió las pausas en los combates, la última escalada después que Israel informó de ataques en algunos de los vecindarios clave de la ciudad y convocó a decenas de miles de reservistas.

"Intensificaremos nuestros ataques hasta que recuperemos a todos los rehenes secuestrados y desmantelemos a Hamás", declaró el portavoz del ejército israelí en árabe, Avichay Adraee, quien instó a los palestinos en Ciudad de Gaza a huir hacia el sur, apuntando que la evacuación era "inevitable".

Cientos de residentes comenzaron ese viaje el viernes, cargando sus pocas posesiones restantes en camionetas o carros tirados por burros. Muchos han sido forzados a dejar sus hogares más de una vez.

Naciones Unidas señaló el jueves que 23.000 personas habían salido de la urbe en la última semana, pero muchos palestinos en Ciudad de Gaza dicen que están exhaustos después de varios desplazamientos y cuestionan irse cuando no hay lugares seguros y cualquier viaje es costoso.

"No podemos encontrar ningún lugar en el oeste ni en el sur. Las condiciones son difíciles. ¿A dónde vamos? No lo sabemos", dijo Saddam Yazigi cuando se preparaba para irse.

La iglesia de la Sagrada Familia de Ciudad de Gaza indicó a The Associated Press el viernes que las aproximadamente 440 personas que se refugian allí se quedarán con los miembros del clero que los asisten, aunque el templo cuenta con pocos sistemas de defensa específicos.

"Cuando notamos que hay peligro, la gente se acerca a las paredes o lo que sea para estar más protegido", afirmó Farid Jubran.

La agencia humanitaria de la ONU informó que tanto su personal como las ONG se quedarán también en el territorio.

Los grupos de ayuda dicen que no fueron notificados

Israel realizó "pausas tácticas" en Ciudad de Gaza, Deir al-Balah y Muwasi el mes pasado mientras enfrentaba la condena global por las condiciones humanitarias en el sitiado enclave. Al anunciar su suspensión en Ciudad de Gaza, el ejército no dijo si había notificado a los residentes y a los grupos de ayuda antes de hacer pública la información a las 11:30 de la mañana.

El Consejo Noruego para Refugiados, que coordina una coalición de grupos de ayuda humanitaria que trabajan en el territorio, dijo que Israel no le notificó su decisión. La ONU temía que el área pudiera perder la mitad de su capacidad hospitalaria.

"No podemos proporcionar servicios sanitarios a dos millones de personas sitiadas en el sur", dijo Zaher al-Wahidi, portavoz del Ministerio de Salud gazatí.

La suspensión de la pausa también se produce una semana después de que la principal autoridad mundial en seguridad alimentaria declarase que la Ciudad de Gaza estaba siendo azotada por la hambruna tras meses de advertencias.

Un funcionario militar israelí dijo que Israel seguirá intentando facilitar la entrega de ayuda, pero no ofreció detalles sobre cómo podrían lograrlo en medio de los combates.

"Esto tendrá un impacto horrible en personas ya exhaustas, desnutridas, afligidas, desplazadas y privadas de lo básico necesario para sobrevivir", advirtió la agencia humanitaria de la ONU en un comunicado.

Recuperan cuerpos de dos rehenes

Israel dijo el viernes que su ejército recuperó los cuerpos de dos rehenes, incluyendo el de un israelí que fue asesinado en el ataque insurgente del 7 de octubre de 2023.

Los cadáveres de Ilan Weiss y de otro cautivo no identificado fueron repatriados a Israel.

"La campaña para devolver a los rehenes continúa. No descansaremos ni guardaremos silencio hasta que todos nuestros rehenes regresen a casa, tanto los vivos como los muertos", señaló Netanyahu en un comunicado.

Abu Obeida, portavoz del ala armada de Hamás, dijo que los combatientes en Ciudad de Gaza estaban listos. Agregó que el grupo intentará mantener a los rehenes con vida, pero que se espera que haya combates en las áreas donde están siendo retenidos.

Weiss tenía 55 años cuando falleció en el ataque al kibutz Be´eri, una de las comunidades del sur de Israel, próxima a Gaza, que los insurgentes liderados por Hamás asaltaron el 7 de octubre.

Para las familias, la devolución de los restos mortales satisface una demanda fundamental y les permite cerrar en cierta medida ese capítulo, pero también es un recordatorio del derramamiento de sangre y de los rehenes que siguen en Gaza.

"Al menos tienen un cierre", dijo Rubi Chen, cuyo hijo fue secuestrado el 7 de octubre y se cree que está muerto. "Todavía hay 49 familias esperando".

De las 251 personas tomadas como rehenes por insurgentes liderados por Hamás hace casi 22 meses, unas 50 siguen en la Franja, de las cuales, según Israel, 20 seguirían vivas. Los milicianos también mataron a alrededor de 1.200 personas, en su mayoría civiles, en el ataque del 7 de octubre. La mayoría de los rehenes han sido liberados en ceses al fuego u otros acuerdos.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos de Israel, que ha organizado protestas a gran escala exigiendo un alto el fuego para facilitar la devolución de los cautivos, lamentó las bajas y apuntó que los mandatarios israelíes deberían priorizar un acuerdo para llevar de vuelta tanto a los vivos como a los muertos.