Ciberataque bloquea servicios del correo francés

Un grupo de hackers prorrusos identificado como Noname057 se atribuyó la responsabilidad de un ciberataque que detuvo las entregas del servicio postal nacional francés, La Poste, pocos días antes de Navidad, informó la fiscalía de París. La agencia de inteligencia francesa DGSI asumió la investigación tras la reivindicación del ataque.

¿Cómo ocurrió el ciberataque a La Poste?

El ciberataque, de tipo denegación de servicio distribuido (DDoS), desconectó los sistemas informáticos centrales de La Poste el lunes, impidiendo el rastreo de paquetes y afectando los pagos en línea de su rama bancaria. Para la mañana del miércoles, los sistemas aún no se habían recuperado completamente.

Acciones de la autoridad tras el ataque

La fiscalía de París y la DGSI están llevando a cabo la investigación para determinar el alcance del ataque y las posibles implicaciones para la ciberseguridad en Francia. Se espera que se tomen medidas adicionales para proteger los sistemas críticos.

Impacto del ciberataque en los servicios postales

El ataque ha generado un gran impacto en las operaciones de La Poste, especialmente en un periodo crítico como lo es la temporada navideña, donde las entregas son esenciales para el comercio y la comunicación entre ciudadanos.