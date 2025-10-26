EU y China alcanzan primer acuerdo arancelario

China y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo sobre los aranceles. Al término de dos días de intensas negociaciones, los negociadores anunciaron un entendimiento preliminar que evita la entrada en vigor de nuevos aranceles del 100% contra Pekín y allana el camino para un encuentro entre el presidente chino, Xi Jinping, y el estadounidense Donald Trump.

¿Qué ocurrió?

Ahora, a los dos líderes les corresponde finalizarlo. El acuerdo alivia la tensión entre las dos superpotencias económicas y parece evitar una inminente guerra comercial a gran escala. Los detalles proporcionados hasta ahora son vagos. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, mencionó un acuerdo sobre la soja y tierras raras, con China comprometiéndose a posponer un año la entrada en vigor de las restricciones a la exportación, revisando la medida mientras tanto.

La delegación china habló de un "consenso positivo", indicando que la negociación va por buen camino, pero no ofreció referencias a las tierras raras, tema sobre el que Trump lanzó su "campaña de Asia". En su gira por Malasia, Japón y Corea del Sur, el presidente pretende firmar acuerdos con otros países -ya lo hizo con Malasia- para obtener minerales esenciales y así reducir la dependencia estadounidense de Pekín.

Gracias al "sustancial" acuerdo marco alcanzado, la tregua comercial entre Estados Unidos y China, según Bessent, se extenderá más allá de la fecha límite actual del 10 de noviembre. "Fuera de discusión" también están los aranceles adicionales del 100% contra Pekín, aseguró el secretario del Tesoro, enviando un mensaje tranquilizador a los mercados, que han estado nerviosos durante semanas por la posible entrada en vigor el próximo 1 de noviembre de los nuevos aranceles anunciados por Trump en respuesta a la reciente restricción de tierras raras de Pekín.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

El acuerdo sienta las bases para un encuentro positivo entre el presidente estadounidense y el chino, el primero desde 2019. La agenda de los dos líderes es densa: además de los aranceles, se abordará la guerra en Ucrania y la presión que Xi puede ejercer sobre Vladimir Putin, dada la "amistad sin límites" que los une. También se espera un debate sobre Taiwán, un tema espinoso en las relaciones entre ambos países. Trump y Xi también deben cerrar el esperado acuerdo sobre la venta de las actividades estadounidenses de TikTok.

Los negociadores encontraron un acuerdo y ahora ambos presidentes deberán firmarlo, otorgando a Trump una importante victoria. El magnate se comprometió desde su llegada a la Casa Blanca a salvar la popular aplicación que contribuyó a su victoria en 2024. El plan de la Casa Blanca prevé la separación de las actividades estadounidenses de ByteDance y su venta a un consorcio de inversores estadounidenses: la plataforma en Estados Unidos continuará utilizando el algoritmo original, con licencia, pero los datos de los usuarios se mantendrán seguros en el país, superando así las preocupaciones sobre la seguridad nacional planteadas por el Congreso. Solo falta el visto bueno definitivo de China, que ahora parece al alcance.

Mientras en el enfrentamiento entre Washington y China parece haber un alivio, se acumulan nubes cada vez más densas sobre las relaciones entre Estados Unidos y Canadá. Después de interrumpir las negociaciones comerciales con Ottawa, Trump aumentó en un 10% los aranceles contra el país por un anuncio publicitario anti-aranceles con Ronald Reagan. Una publicidad "fraudulenta" que fue un "acto hostil", criticó el presidente.