Aporta Papa su carisma en juramento de Guardia Suiza

El papa León XIV presidió el sábado la ceremonia de juramento de 27 nuevos Guardias Suizos, aportando un inesperado toque de carisma a la ceremonia llena de pompa, mientras el cuerpo lucha por encontrar suficientes jóvenes para servir en el ejército permanente más antiguo del mundo.

León se sentó en un trono situado en un patio del Palacio Apostólico mientras los nuevos guardias, con sus distintivos uniformes de gala amarillos, azules y rojos, levantaban el brazo derecho en un saludo de tres dedos y prometían defenderlo y servirlo "con todas mis fuerzas, sacrificio y, si es necesario, mi vida".

El Vaticano no explicó por qué León decidió presidir la ceremonia, aunque había asistido en años anteriores como cardenal. El comandante del cuerpo, el coronel Christoph Graf, dijo a los reclutas, a sus familiares y a la presidenta suiza Karin Keller-Sutter, que era la primera vez que un papa presidía desde 1968.

El cuerpo ha emprendido una especie de campaña publicitaria. Esta semana mostró nuevos uniformes para ocasiones formales y planea efectuar un renovado impulso de recaudación de fondos el próximo año para modernizar sus estrechos y anticuados cuarteles.

En un saludo improvisado, León agradeció a los hombres por su dedicación y dijo que era un signo importante en el mundo de hoy, especialmente para los jóvenes.

"Nos hace entender la importancia de la disciplina, de sacrificarse para vivir nuestra fe de una manera que realmente hable a todos cada día, del valor de dar nuestras vidas, de servir y pensar en los demás", afirmó.

El ejército más antiguo del mundo

El cuerpo fue fundado en 1506 por el papa Julio II y es considerado por los historiadores como el ejército permanente más antiguo del mundo. La tradición dice que el pontífice quedó tan impresionado por la valentía de los mercenarios suizos que les pidió que defendieran el Vaticano. Desde entonces, durante más de 500 años, Suiza ha suministrado soldados al Vaticano para formar un ejército de alrededor de 135 hombres.

Por lo general, la ceremonia de juramento se lleva a cabo el 6 de mayo o cerca de esa fecha para conmemorar el día de 1527 cuando 147 guardias murieron protegiendo al papa Clemente VII durante el saqueo de Roma.