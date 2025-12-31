Fuegos artificiales y seguridad marcan llegada de Año Nuevo en el mundo

Los tambores resonaron para recibir el Año Nuevo y una estampida de caballos generados por computadora se mostró sobre la Gran Muralla al tiempo que China y el resto de Asia marcaban el inicio del año 2026.

Los fuegos artificiales crepitaban sobre Karachi. Las campanas de los templos repicaban en todo Japón. Algunos subieron a las montañas para ver el primer amanecer del Año del Caballo, que según el zodíaco asiático presagia energía y transformación. Pero Hong Kong celebró con moderación tras el reciente incendio en un complejo de apartamentos que cobró la vida de 161 personas.

¿Cómo se celebró el Año Nuevo?

Sydney recibió el Año Nuevo con alegría y desafío, menos de tres semanas después del peor tiroteo masivo ocurrido en Australia en casi 30 años. Y la capital de Nueva Zelanda, Auckland, ofreció un espectáculo de fuegos artificiales 18 horas antes de la caída de la bola en Times Square, Nueva York.

Una fuerte presencia policial vigiló a la multitud que observaba los fuegos artificiales en Sydney. Muchos agentes portaron fusiles semiautomáticos, algo inédito en el evento, luego que dos hombres armados atacaran una celebración de Hanukkah en Bondi Beach el 14 de diciembre, matando a 15 personas.

Una hora antes de la medianoche se rindió un homenaje a las víctimas de la masacre con un minuto de silencio y se invitó a la multitud a mostrar su solidaridad con la comunidad judía de Australia.

El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, instó a los residentes a no alejarse de las festividades, diciendo que los extremistas interpretarán las multitudes más pequeñas como una victoria: "Tenemos que mostrar desafío ante este terrible crimen".

En Indonesia, uno de los vecinos más cercanos de Australia, las ciudades redujeron las festividades de Nochevieja como muestra de solidaridad con las comunidades devastadas por las catastróficas inundaciones y deslaves que azotaron partes de la isla de Sumatra hace un mes, cobrándose la vida de más de 1.100 personas.

Los fuegos artificiales en la turística isla indonesia de Bali fueron cancelados y reemplazados por un evento cultural con 65 grupos que realizaron danzas tradicionales.

Hong Kong también recibió el 2026 sin las habituales y espectaculares explosiones coloridas que teñían el cielo sobre su icónico Puerto Victoria, después que un incendio masivo mató a al menos 161 personas en noviembre. Las fachadas de los puntos de referencia de la ciudad se convirtieron en relojes de cuenta regresiva gigantes que presentaron un espectáculo de luces a medianoche.

En Japón, las campanas de los templos sonaron y los celebrantes hicieron fila en los santuarios sintoístas. En Seúl, la capital de Corea del Sur, sonó la antigua campana Bosingak.

Impacto de la guerra en Gaza durante el Año Nuevo

En Gaza, donde cientos de miles han sido desplazados por más de dos años de guerra, los palestinos dijeron que esperan que el nuevo año traiga el fin del conflicto entre Israel y Hamas.

"Esperamos que sea un buen año para nuestro pueblo en Palestina", señaló Faraj Rasheed, agregando que miles de personas siguen viviendo en condiciones duras en campamentos de tiendas de campaña.

Otros describieron 2025 como un año de pérdida.

"La guerra nos humilló", lamentó Mirvat Abed Al-Aal, desplazada de la ciudad sureña de Rafah.

Por toda Europa, el papa León XIV cerró el año con un llamado para que la ciudad de Roma dé la bienvenida a los extranjeros y a los frágiles. Los berlineses se tomaron selfies y hacían muñecos de nieve frente a la icónica Puerta de Brandeburgo de la capital alemana. Se planearon fuegos artificiales sobre otros puntos de referencia europeos desde el Coliseo en Roma hasta el London Eye.

En Escocia, donde el Año Nuevo se conoce como Hogmanay, el primer ministro John Swinney instó a los escoceses a seguir el mensaje de "Auld Lang Syne" y mostrar pequeños actos de bondad en 2026.

"Cada año, el mundo recibe el nuevo año cantando una canción de Escocia, una canción transmitida a través de generaciones, escrita por nuestro poeta nacional, Robert Burns", detalló Swinney.

Grecia y Chipre bajaron el volumen, reemplazando los fuegos artificiales tradicionales con pirotecnia de bajo ruido, espectáculos de luces y exhibiciones de drones en las capitales. Las autoridades explicaron que el cambio está destinado a hacer que las celebraciones sean más acogedoras para los niños y las mascotas, particularmente los animales sensibles al ruido fuerte.

La policía de la ciudad de Nueva York planeó medidas antiterroristas adicionales en la caída de la bola de Times Square, con "equipos de detección móviles". No fue en respuesta a una amenaza específica, según la comisionada de la NYPD, Jessica Tisch.

Después que la bola caiga, volverá a subir, brillando en rojo, blanco y azul, para marcar el próximo 250mo aniversario del país.

Zohran Mamdani asumirá el cargo de alcalde al comienzo de 2026 tras un evento ceremonial privado alrededor de la medianoche en una antigua estación de metro.