Cansan a Biden masacres, pide a legisladores actuar

Desde la Casa Blanca, recién llegado de su gira por Asia, Biden imploró a los legisladores que actúen.

"Estoy harto y cansado de eso. Tenemos que actuar. Y no me digan que no podemos tener un impacto en esta carnicería.

"¿Por qué seguimos permitiendo que esto suceda?", cuestionó.

El Presidente dio su discurso con la Primera Dama Jill Biden a su lado en la Sala Roosevelt.

Contó que mientras se preparaba para dirigirse a la nación en su vuelo de regreso desde Asia, se preguntó por qué otros países no ven regularmente tiroteos masivos como este.

"(También) tienen enfermedades mentales, tienen problemas domésticos", señaló el demócrata.