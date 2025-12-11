Alertan de falta de alimento en Gaza

Las entregas de ayuda humanitaria a Gaza continúan muy por debajo de lo estipulado en el acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre entre Israel y Hamás, alertan organizaciones humanitarias y un análisis de cifras del ejército israelí realizado por The Associated Press.

¿Qué establece el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás?

Según el pacto, Tel Aviv debía permitir la entrada de 600 camiones de ayuda diarios, pero hasta el domingo solo han ingresado un promedio de 459 camiones al día.