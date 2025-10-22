La ONU resalta la importancia de la meteorología en desastres climáticos

GINEBRA

El jefe de las Naciones Unidas ofreció una fuerte defensa de la ciencia y la meteorología el miércoles, elogiando a la agencia meteorológica de la ONU por ayudar a salvar vidas al vigilar los desastres climáticos en todo el mundo.

El secretario general de la ONU Antonio Guterres se dirigió a la Organización Meteorológica Mundial mientras la ciencia enfrenta un ataque en Estados Unidos: la administración del presidente Donald Trump ha liderado un impulso anti-ciencia, y Trump ha calificado el cambio climático como "un engaño".

Guterres, un defensor de larga data en la lucha contra el calentamiento global, habló en una reunión especial de la OMM destinada a promover sistemas de alerta temprana que ayuden a los países, tanto ricos como pobres, a prepararse para inundaciones, tormentas, incendios forestales y olas de calor.

"Sin su monitoreo a largo plazo, no nos beneficiaríamos de las advertencias y orientaciones que protegen a las comunidades y salvan millones de vidas y miles de millones de dólares cada año", expresó, aludiendo a "la amenaza peligrosa y existencial del cambio climático".

La semana pasada, la agencia meteorológica informó que los niveles de dióxido de carbono atrapador de calor en la atmósfera aumentaron en la mayor cantidad registrada el año pasado, alcanzando un nivel no visto en la civilización humana y causando un clima más extremo.

Guterres llamó al personal de la OMM la "fuerza silenciosa que ilumina todas las decisiones climáticas racionales que tomamos".

"Los científicos e investigadores nunca deberían tener miedo de decir la verdad", añadió.

La administración Trump ha llevado a cabo recortes profundos en el Servicio Meteorológico Nacional y ha despedido a cientos de meteorólogos y otros empleados en la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.