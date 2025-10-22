Jair Bolsonaro enfrenta 27 años de prisión por intento de golpe de Estado en Brasil

RÍO DE JANEIRO

El miércoles, el Supremo Tribunal de Brasil publicó la sentencia condenatoria contra el expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado, iniciando el plazo para presentar cualquier apelación.

Los jueces condenaron a Bolsonaro en septiembre por intentar alterar el proceso democrático y lo sentenciaron a 27 años y tres meses de prisión. Ha estado bajo arresto domiciliario desde agosto.

Los abogados del exmandatario han manifestado que intentarán apelar la condena y la sentencia ante el pleno del Supremo Tribunal, compuesto por 11 jueces. Algunos expertos dicen que es poco probable que dicha apelación sea aceptada.

El ultraderechista Bolsonaro siempre ha negado haber cometido algún delito. Fue condenado por intentar un golpe de Estado tras perder la contienda de 2022 contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en un complot que, según los fiscales, incluía planes para asesinar a su contrincante. Fue declarado culpable de otros cargos, entre ellos, participar en una organización criminal armada e intento de abolición violenta del estado de derecho democrático.

Contexto general

El juicio fue noticia a nivel mundial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un arancel del 50% a los bienes importados de Brasil y mencionó, en parte, el caso de Bolsonaro, al que llamó una "cacería de brujas".

Eso provocó un fuerte deterioro en las relaciones entre Estados Unidos y Brasil, descrito por expertos como el punto más bajo en sus más de 200 años de historia.

Las relaciones han mejorado. Lula y Trump hablaron por teléfono y podrían reunirse este fin de semana en Malasia en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés).

Reacción de los involucrados

Los coconspiradores de Bolsonaro, todos ellos exfuncionarios, también fueron sentenciados por su participación en el intento de golpe de Estado.